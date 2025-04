Les parents d’un enfant de 2 ans mis en sécurité par un chien après s’être perdu en pleine nuit rendent hommage à l’animal

Une semaine après l’acte héroïque d’un chien grâce auquel un petit garçon de 2 ans s’étant égaré est rentré sain et sauf auprès de sa famille, les parents de l’enfant sont revenus sur cet épisode et ont exprimé leur gratitude à l’égard de l’animal. Les témoignages de Sarah et Cory Allen ont été recueillis par KPNX / NBC News.



Leur fils Bowden Allen avait disparu de la maison située à Seligman, en Arizona (Etats-Unis), le lundi 14 avril aux alentours de 17 heures. A ce moment-là, le père réparait la toiture et la mère s’occupait de leur 2e enfant âgé d’un an. Sarah Allen s’est souvenue avoir entendu Bowden sortir puis l’avoir appelé. Sans réponse du garçonnet, elle s’était tout de suite inquiétée et avait lancé l’alerte.

Le couple avait appelé des proches à l’aide, avant de contacter le bureau du shérif du comté de Yavapai. Les recherches avaient aussitôt été lancées, impliquant plus de 40 personnes et un hélicoptère. L’équipage de ce dernier avait d’ailleurs repéré des cougars dans le secteur, ce qui n’était évidemment pas de nature à apaiser l’angoisse des intervenants alors que la nuit tombait.



« Je regardais son lit vide au milieu de la nuit et je me disais : ce n'est pas réel, il n'est pas là, confiait la maman. Comment se fait-il qu'il soit seul, quelque part dans le noir ? »

« Un miracle »

Environ 16 heures plus tard, le fermier Scotty Dunton découvrait le petit Bowden Allen devant sa propriété en compagnie de son chien Buford.



D’après le propriétaire du ranch se trouvant à 11 kilomètres de la maison de l’enfant, le croisé Berger d’Anatolie / Chien de montagne des Pyrénées avait repéré le garçonnet alors qu’il se reposait au pied d’un arbre, puis l’avait guidé jusqu’à la ferme. Le Kangal / Patou a l’habitude de patrouiller autour du ranch pour garder les coyotes à distance.



« J'ai le sentiment que Dieu a envoyé ce chien pour sauver mon fils », a déclaré Cory Allen au micro de KPNX / NBC News. Pour Sarah Allen, ce sauvetage « irréel et incroyable » est « un miracle ».

