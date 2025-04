Perdu depuis 16 heures dans la nature, un enfant de 2 ans guidé vers la sécurité par un chien courageux

En s’aventurant hors de la ferme où il vit, un chien a rencontré un enfant qui s’était égaré depuis plusieurs heures et l’a mis en sécurité. La survie du petit garçon relève quasiment du miracle, vu les circonstances, et l’acte bienveillant de l’animal y est pour beaucoup.

Le comté de Yavapai, situé au cœur de l’Arizona (Etats-Unis), a désormais un héros. Il ne porte pas de cape, mais affiche une constitution physique impressionnante héritée de ses ancêtres spécifiquement élevés pour supporter les conditions de vie les plus rudes. Buford est, en effet, un croisé Berger d’Anatolie / Chien de montagne des Pyrénées. Il est aussi et surtout le sauveur d’un enfant de 2 ans qui s’était égaré et avait parcouru, seul, 11 kilomètres de nature sauvage. La famille du garçonnet le recherchait désespérément depuis 16 longues heures. Des faits que rapportait FOX 10 le mardi 15 avril.

Il avait dormi sous un arbre avant d’être repéré par le chien

Le petit Boden Allen avait disparu de sa maison à Seligman le lundi 14 avril. Une quarantaine de personnes, entre forces de l’ordre et volontaires, s’étaient mobilisées pour tenter de le retrouver. Si elles n’y sont pas parvenues, c’est le canidé en question qui a réussi à le faire et qui a même guidé le garçonnet jusqu’à un endroit sûr, le ranch de son maître en l’occurrence.



Ce dernier, Scotty Dunton, explique en effet que Buford avait croisé l’enfant à près de 2 kilomètres de la ferme. L’homme les a trouvés devant le portail de sa propriété vers 20 heures locales.



« As-tu marché toute la nuit ? », a-t-il demandé à Boden Allen après l’avoir réconforté. Ce à quoi il a répondu par la négative, indiquant qu’il avait « dormi sous un arbre ». Le petit garçon a ensuite confirmé que Buford l’avait trouvé et qu’il l’avait suivi jusqu’au ranch.

Des cougars aperçus dans le secteur

Boden Allen avait traversé seul une dizaine de kilomètres de terres hostiles, entre collines et canyons notamment. Une zone d’ailleurs peuplée d’animaux sauvages comme les cougars. Les policiers ont même rapporté avoir aperçu 2 de ces fauves pendant les recherches.



Scotty Dunton a prévenu les secours. En attendant leur arrivée, il a donné à manger et à boire à l’enfant qui était assoiffé et épuisé, mais en bonne santé. Il ne souffrait que d’une petite égratignure au bras.

Les retrouvailles avec sa famille ont eu lieu hier. Celle-ci a expliqué que Boden Allen était sorti de la maison pendant que sa mère était occupée à changer la couche de l’un de ses frères.

Son escapade s’est, fort heureusement, bien terminée grâce au brave Buford.

