L'amour d'une maîtresse pour son chien et ses chats défie les crues dévastatrices lors d'un émouvant sauvetage par hélicoptère (vidéo)

Pour une Valencienne prise au piège chez elle par les inondations, il était hors de question qu’on la sauve sans son chien et ses chatons. Les pompiers qui intervenaient à bord d’un hélicoptère l’ont vite compris et ont fait ce qu’il fallait pour que la famille reste au complet.

Les pluies diluviennes s’étant abattues sur Valence cette semaine ont fait que la province espagnole est devenue le théâtre d’inondations dévastatrices. Le dernier bilan en date fait état de 95 décès.

C’est dans ce terrible contexte qu’un sauvetage poignant a eu lieu le mardi 29 octobre dans la commune d’Utiel, dans l’ouest de la province, celui d’une habitante et de ses animaux de compagnie qu’elle tenait à garder auprès d’elle. Un récit rapporté par 20 Minutes le mercredi 30 octobre.

La scène a été filmée par un témoin, un jeune homme habitant le quartier du nom de Javier Ballesteros. Ce dernier a posté 2 vidéos sur X (anciennement Twitter) et livré son témoignage à différents médias locaux, dont la chaîne de télévision publique TVE.

Les images montrent la dame en question se tenant devant la porte d’entrée de sa maison totalement cernée par les flots. Elle tenait fermement son petit chien pour le protéger, ainsi qu’un sac noir déposé sur un objet en polystyrène flottant. Javier Ballesteros a expliqué par la suite que ledit sac abritait les chatons de la rescapée.



Un hélicoptère Bell 412 du CPV (Consorci Provincial de Bombers de València), les pompiers de la province de Valence, est arrivé sur les lieux. Alors qu’il survolait la zone, Javier Ballesteros et d’autres habitants ont réussi à attirer l’attention de l’équipage vers la propriétaire du chien et des chats.

Tous sains et saufs

Un plongeur a été descendu au moyen du treuil jusque devant la maison. Il s’est détaché pour s’approcher de la victime et lui faire porter un harnais. Le câble a été redescendu, le secouriste y a fixé l’attache de la dame et la sienne, s’assurant que le chien et les chatons étaient bien en place. Tout ce petit monde a ainsi pu être hissé à bord de l’hélicoptère, qui a procédé à l’évacuation en toute sécurité.



D’après Javier Ballesteros, le canidé, les petits félins et leur maîtresse sont tous sains et saufs.

Voici les vidéos :

