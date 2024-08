Des bénévoles découvrent une portée de chiots malvoyants et malentendants abandonnée devant leur refuge

Tous blancs, atteints de cécité et de surdité à des degrés divers, des chiots découverts abandonnés dans un carton ont été pris en charge par une association texane dont l’équipe s’emploie à mieux les connaître et à leur offrir la vie heureuse qu’ils méritent. Malgré leurs handicaps, les jeunes canidés font montre d’une joie de vivre admirable.

Saving Hope Rescue est une association dont le refuge se trouve à Fort Worth, dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). Récemment, ses bénévoles ont repéré une boîte en carton déposée devant l’établissement, au bord de la route. Ils se doutaient déjà de ce qu’elle pouvait contenir.



En se rapprochant, leur crainte a été confirmée en voyant l’inscription « chiots » sur le carton. Ils ont ouvert ce dernier et y ont découvert 6 jeunes chiens, tous à la robe blanche.



Le refuge manquait de places, mais il était hors de question pour le personnel de Saving Hope Rescue de rester les bras croisés face à la détresse de ces chiots. Ils les ont recueillis et ont commencé à prendre soin d’eux et à les réconforter. Parallèlement, un appel à l’aide a été adressé à la communauté, l’organisation ayant plus que jamais besoin de soutien, notamment par le biais des dons.

Les bénévoles ont rapidement constaté que ces chiots étaient malvoyants et malentendants, mais à des degrés divers. « Au début, ils étaient tous considérés comme aveugles et sourds. Toutefois, au fur et à mesure que le temps passait et qu'ils grandissaient, nous avons découvert que certains chiots étaient plus déficients [visuels et auditifs] que d'autres », explique Lauren Anton, de Saving Hope Rescue, à The Dodo.

Les jours suivants, l’équipe a pu se faire une idée plus précise sur le niveau de handicap et les besoins spécifiques de chacun des petits canidés.



« Ils sont passés de bébés endormis à chiots turbulents »

« Mate est un bon exemple de chiot légèrement déficient, indique Lauren Anton. Nous ne savons pas à quel point elle peut voir et entendre, bien sûr, mais nous savons qu'elle peut entendre les appels, qu'elle sait quand nous secouons le sac de nourriture et qu'elle s'approche lorsqu'on lui demande de venir… Koala, pour sa part est beaucoup plus atteint… Nous ne savons pas exactement ce qu'il peut voir. Peut-être juste des ombres. »

Malgré tout, les 6 chiots sont constamment joyeux, joueurs et ils s’épanouissent au milieu des bénévoles qui sont au service de leur bien-être.

« Au cours des dernières semaines, ils sont passés de bébés endormis à chiots turbulents », se réjouit Lauren Anton. Ils font désormais pleinement confiance aux humains, au point de chercher à se blottir contre eux pour s’endormir.

Les chiots continuent de grandir dans de bonnes conditions en attendant d’être prêts pour l’adoption.