Ce chien renifleur d'explosifs a droit à une "douche" bien particulière lors de son départ à la retraite à l'aéroport où il travaille (vidéo) La brillante carrière de Rex, chien renifleur d’explosifs, touche à sa fin et ses collègues humains tenaient à ce qu’il ait droit à un bel hommage avant son départ à la retraite. Ils ont improvisé une sorte de haie d’honneur à l’aéroport et l’ont « arrosé » de balles de tennis.

© Independent US / YouTube

Place à la vie de famille

Loin de s’attendre à un tel déferlement de balles, le chien était extrêmement joyeux, remuant la queue et ne sachant plus où donner de la tête avec toutes ces sphères qui rebondissaient et roulaient autour de lui. S’il avait pu, il les aurait toutes rattrapées. Rex a finalement jeté son dévolu sur l’une d’elles, ignorant un gros ballon au passage, et l’a rapportée à sa maîtresse pour qu’elle la lui lance.

Independent US / YouTube

Rex va donc pouvoir raccrocher définitivement son harnais de chien renifleur d’explosifs et mener une vie de famille heureuse et paisible.