Il se cachait sous les buissons et refusait tout contact, ce chien errant découvre enfin la sécurité d'un foyer

Peanut est un chien jovial, dynamique et affectueux. Malheureusement, c’est aussi un chien brisé par un passé difficile et qui essaye de se reconstruire avec le temps. Sa propriétaire est parfois attristée quand elle voit ses peurs ressurgir, mais fait tout pour lui faire comprendre qu’il n’a plus à craindre pour quoi que ce soit.

Peanut vit à Bali et c’est d’ailleurs sur cette île indonésienne qu’il a vu le jour. Tristement, il n’est pas né dans les meilleures conditions, car il faisait partie de l’immense colonie de chiens errants présente sur place. Il menait déjà une vie difficile, qui s’est davantage compliquée quand des inondations ont frappé le sud de l’Indonésie. Il a dû courir, se cacher, se réfugier pour survivre, et a gardé ses habitudes même après son sauvetage.

Les crues du mois de septembre ont été les pires de la décennie, rapportait MSN . Les dégâts recensés étaient colossaux, puisqu’au moins 14 personnes ont perdu la vie et que de nombreuses habitations ont été détruites.

Les animaux errants, qui n’ont déjà nulle part où aller, se sont retrouvés dans une misère encore plus marquée. Les associations locales ont alors demandé à la population de se mobiliser pour accueillir des chiens en attendant qu’ils puissent être hébergés dans un refuge ou adoptés.

Un chien traumatisé par son passé

Peanut faisait partie des toutous à la recherche d’un toit. C’était un chien absolument traumatisé par ce qu’il avait vécu et sa vie d’errance, de manière générale. Bianca Polizzi et Logan Collins, qui ont déjà été famille d’accueil pour un organisme de sauvetage, ont été contactés par des sauveteurs à la recherche d’une maison provisoire pour Peanuts. Le couple a immédiatement accepté de prendre en charge le pauvre chien et l’a installé chez lui.

Tout de suite, ses traumatismes leur ont sauté aux yeux : « Il a couru se cacher dans les buissons de notre jardin le premier jour, et si nous essayions de le soulever ou de le manipuler, il hurlait violemment », témoignait Bianca. C’était une habitude qu’il avait gardée de sa vie passée, lorsqu’il était obligé de se cacher avec sa fratrie .

Le couple de bienfaiteurs a redoublé de patience pour montrer au toutou qu’il est en sécurité et l’aider à reprendre confiance en lui. Le chemin est encore long, mais il a déjà fait des projets colossaux. Le meilleur reste à venir.