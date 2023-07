Ce chien ne peut contenir sa joie lorsqu'il rencontre sa famille d'accueil pour la première fois (vidéo)

Shelby Davis est à la tête du refuge Soul Dog Rescue, situé dans le Colorado, aux États-Unis. Un jour, elle devait se rendre pour le travail à un lieu situé à plus de 10 heures de route. Mais une fois arrivée sur place, la réception de l’hôtel qu’elle avait choisi était déjà fermée. Il était minuit et il était trop tard pour récupérer sa chambre. Elle est donc retournée dans sa voiture pour chercher un autre lieu, et c’est en circulant sur le parking qu’elle a repéré une paire d’yeux. En s’approchant un peu, elle a vu qu’ils appartenaient à un chien errant.

© Molly Steele / The Dodo

Le chien était très heureux de suivre Shelby

L’animal, qui a ensuite été nommé Braydon, était en mauvais état. Il était très maigre, et presque dépourvu de poils. Il avait cependant l’air particulièrement amical. Il s’est laissé porter jusque dans la voiture de Shelby, sans opposer la moindre résistance. Celle-ci lui a donné un peu de nourriture, puis a décidé de prendre la route pour rentrer chez elle.

© Molly Steele / The Dodo

Dès le lendemain matin, elle a conduit le canidé chez le vétérinaire. Celui-ci leur a donné un traitement pour soigner la maladie de peau du chien, ainsi que des indications alimentaires pour l’aider à reprendre du poids. Shelby lui a également fait prendre un bon bain.

Braydon a laissé s'exprimer sa joie en rencontrant sa famille d’accueil

Une semaine après son arrivée au refuge, Braydon a trouvé une famille d’accueil. Lorsqu’il les a rencontrés, sa joie a été immense. On aurait pu croire qu’il retrouvait d’anciennes connaissances. Il les a pris entre ses pattes et leur a longuement léché le visage, tout en ayant la queue qui remuait. Il était très heureux.

Une fois arrivé chez lui, il a rencontré les autres chiens accueillis et s’est tout de suite entendu avec eux.

Surpris d’avoir accès à des paniers confortables pour dormir, il ne savait plus où donner de la tête et passait de panier en panier.

« Il adore s'asseoir sur le canapé et se blottir contre nous ! Il aime aussi tous ceux qu'il rencontre et leur fait des câlins et des bisous », à déclaré Molly Steele, sa maman d’accueil, à The Dodo.

© Molly Steele / The Dodo

Dès qu’il aura recouvré la santé, Braydon sera proposé à l’adoption. Mais en attendant, il est déjà le plus heureux des chiens.