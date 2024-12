Retrouvé abandonné dans une décharge gelée, ce chien paralysé peut à nouveau courir grâce à son propre fauteuil roulant (vidéo)

Avant d’être secouru par l’association britannique Help Street Cats and Dogs, Harley a traversé bien des épreuves. Ce croisé Border Collie de 2 ans a en effet été retrouvé en février dernier dans des conditions déchirantes. Comme le rapporte le Daily Mail, le pauvre chien avait été abandonné dans une décharge en Turquie et devait se débrouiller seul pour trouver de la nourriture et un abri dans l'espoir d'échapper aux températures glaciales de l’hiver.

Un fauteuil qui change la vie

Afin de lui offrir les meilleures chances possibles dans la vie, Harley a été transféré au Royaume-Uni par ses sauveteurs. Les vétérinaires turcs recommandaient en effet d'amputer ses 2 pattes arrière, mais l’association de sauvetage souhaitait explorer d’autres pistes et consulter des vétérinaires britanniques.

« Trouver Harley dans cet état nous a complètement brisé le cœur. », a déclaré Isabel Dowsett, fondatrice de Help Street Cats and Dogs. « Nous pensons qu'il a été heurté par une voiture et jeté dans une décharge pour mourir. Harley n'avait aucune chance de trouver un foyer permanent là-bas et nous voulions lui donner une seconde chance ici au Royaume-Uni. »

© Help Street Cats and Dogs / Facebook

Depuis son arrivée au Royaume-Uni, les vétérinaires ont découvert que 2 sections de sa colonne vertébrale avaient été écrasées et fusionnées ensemble. Au lieu de l’amputer, ils ont plutôt décidé de l’équiper de son propre fauteuil roulant. Maintenant, Harley est inarrêtable !

© Help Street Cats and Dogs / Facebook

L’espoir d’un foyer pour toujours

En attendant de trouver son foyer pour la vie, le petit rescapé vit actuellement chez Yvette Hart, à Ipswich, dans le Suffolk (Angleterre). Sa maman d’accueil ne tarit pas d’éloges sur lui. « Harley est un plaisir à soigner. Il illumine notre journée avec sa nature effrontée et espiègle. Ne vous laissez pas tromper par son handicap. Il peut courir et chasser comme les autres chiens valides. », a-t-elle déclaré.

© Help Street Cats and Dogs / Facebook

La paralysie de Harley nécessite effectivement des soins particuliers, car en plus d’utiliser un fauteuil roulant, le toutou porte des bottes pour protéger ses pattes. Hormis ces détails techniques, Harley est un chien adorable qui s’entend avec tout le monde.

« Harley a traversé tant de difficultés et mérite vraiment une famille aimante. J'espère que quelqu'un prendra les devants et envisagera d'adopter cet adorable petit garçon. », a ajouté sa famille d’accueil. Espérons également que ce chien unique en son genre trouve bientôt un foyer où il sera aimé et en sécurité pour toujours.