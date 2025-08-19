Sélectionné pour jouer en Argentine avec les All Blacks, le joueur de rugby international Leroy Carter déchante en découvrant que son chien a mangé son passeport

Lundi 4 août dernier, Leroy Carter, un joueur de rugby, a reçu l’appel de sa vie. Au bout du fil, son interlocuteur lui annonçait sa sélection pour intégrer l’équipe des All Blacks en tant que remplaçant d’un joueur blessé. Cependant, en rassemblant ses affaires, le sportif a constaté que son chien avait grignoté son passeport.

Leroy Carter aurait certainement pu avoir des centaines de raisons de stresser avant son départ vers l’Argentine. À 26 ans, le rugbyman prometteur allait faire ses premiers pas avec l’équipe prestigieuse des All Blacks suite à sa sélection pour participer au Rugby Championship. Toutefois, il n’imaginait pas que son animal de compagnie deviendrait son souci principal après avoir mangé son passeport.

Leroy Carter était avec ses coéquipiers au restaurant lorsqu’il a reçu l’appel de Scott Robertson, entraîneur des All Blacks : « J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je me suis dit que s'il y avait un jour pour répondre à ces appels, ce serait probablement ce jour-là, et il m'a simplement félicité », témoignait l’homme dans une interview rapportée par ABC News . À l’autre bout du fil, le sélectionneur lui a fait comprendre qu’il venait d’être sélectionné pour jouer avec l’équipe à l’occasion du championnat international, qui commencera le 16 août prochain.

Les montagnes russes émotionnelles

Le sportif est rentré chez lui avec cette excellente nouvelle, mais a déchanté quelques jours plus tard. Tandis que sa compagne était partie s’entraîner à la salle de sport, le chien du couple est resté seul à la maison. Certains animaux peuvent avoir des comportements destructeurs lorsqu’ils ont du mal à supporter la solitude, et il faut croire que cela a été le cas du quadrupède.

À peine ses propriétaires ont eu le dos tourné qu’il s'en est pris à ce qui se trouvait sur le lit, dont son passeport : « Il s'est promené dans le couloir, a sauté sur le lit et a mâché mon passeport et mes gouttières dentaires », racontait le rugbyman. Le document était inutilisable, mais il en avait pourtant impérativement besoin pour voyager vers l’Argentine au risque de perdre sa place.

Heureusement, ce scénario catastrophique a été évité. Leroy Carter a pu se procurer un passeport d’urgence après avoir passé la journée entière à tenter de régler le problème. Le vingtenaire devrait alors bien porter le maillot noir dans les prochains jours.

