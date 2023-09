Le secret derrière les recettes fraîches d'Elmut, la marque française de petfood ultra-protéinée

Chez Elmut, la “révolution dans la gamelle” est assurée. La marque française de petfood pour chien et chat cultive la transparence à tous les étages, et ne propose que des ingrédients triés sur le volet. Ses rations ménagères ultra-protéinées ont déjà séduit plus de 10 000 compagnons à fourrure à travers l’Hexagone. Mais comment sont préparés ces repas frais, sains et équilibrés ? Elmut nous a ouvert les coulisses de ses cuisines en exclusivité. À table !

Convaincus que la santé de nos poilus passe par une alimentation saine et peu transformée, Maxime Cadin et Martial Dargent ont fondé Elmut en 2019. La marque française propose des repas faits maison pour votre animal et livrés jusque chez vous.

Ses 4 recettes pour chiens, fraîches et ultra-protéinées, sont composées d’ingrédients propres à la consommation humaine. Elles sont riches en viande (poulet, dinde, boeuf, porc) et en légumes de qualité. Elles sont cuites à feu doux pour préserver les vitamines et le goût, et sont toutes sans gluten, sans céréales de type maïs ou blé, et sans conservateur.

Nourrir votre chien avec Elmut, c'est assurer sa santé sur le long terme. Semaine après semaine, votre animal retrouve son appétit et sa vitalité, un poil plus soyeux, et une meilleure digestion.

À la découverte des cuisines d’Elmut

Dans les coulisses d'Elmut, une équipe dévouée de passionnés se réunit dans un site de production à taille humaine. Tous travaillent main dans la main au service de la santé de nos boules de poils préférées.

Aujourd’hui, Elmut nous invite à une exclusivité culinaire : la préparation de son best-seller, la recette au poulet !

L’entrée en production

Dès notre entrée chez Elmut, nous sommes logés à la même enseigne que l'ensemble des collaborateurs. Dans les cuisines, tout commence par un lavage des mains vigoureux, une désinfection, puis par l’enfilage de plusieurs équipements d’hygiène dignes d’un grand chef. Surchaussures, blouse, charlotte et masque sont de mise pour garantir la propreté à chaque étape du processus.

L’étape n°1 : la pesée des ingrédients

Tous les ingrédients sont conservés dans des bacs métalliques, et pesés avec précision afin de vérifier leurs bonnes proportions. Au menu, on retrouve de la viande de poulet, du cœur de poulet, du foie, des courgettes, des carottes, du quinoa, de l'huile de colza et un cocktail de vitamines et minéraux à base de poudre d’algues.

Cette opération requiert un certain temps et mobilise plusieurs membres de l’équipe, mais elle est cruciale, car elle garantit la qualité des recettes Elmut. Ajoutons que ces dernières contiennent jusqu’à 70 % de viande pour les chiens, et 90 % pour les chats : c’est la promesse d’un repas complet, équilibré et ultra-protéiné !

L'étape n°2 : le mélange des ingrédients

Après avoir été pesés, les ingrédients sont versés dans un grand mélangeur en métal, et y restent pendant plusieurs minutes. De cette façon, on s’assure que le mélange est parfaitement homogène, et que chacun des ingrédients a pu se répartir de manière uniforme dans l’ensemble de la préparation.

L’étape n°3 : l’embossage

Derrière ce curieux nom se cache une des étapes les plus importantes de la fabrication, un procédé propre aux repas Elmut. Pour l’embossage, 2 machines sont nécessaires : un poussoir constitué d’une trémie (une sorte de gros entonnoir) ainsi qu’une clippeuse.

Le mélange des ingrédients descend dans la trémie, puis il entre dans le poussoir où il sera intégré dans le boyau synthétique qui constitue l’emballage des produits Elmut (un boyau agréé pour la cuisson et garanti sans bisphénol A).

Ensuite, l’air est retiré du boyau et l’ensemble est scellé hermétiquement par des bagues métalliques. On appelle cela une opération de mise sous vide. Le boyau est coupé, puis il est conduit dans des caisses via un tapis roulant.

Avant de partir en cuisson, les repas sont pesés une nouvelle fois, puis ils sont disposés sur des chariots à roulettes.

L'étape n°4 : la cuisson

Ces chariots chargés de délices sont alors conduits jusqu’aux “cellules de cuisson”, de petites pièces abritant plusieurs fours.

Une fois la porte fermée, l’opérateur entre les informations du programme de cuisson sur l’écran de contrôle. La cuisson sous vide peut alors démarrer : les repas sont cuits à une température de 90°C à cœur pendant plus de 2 heures.

Ainsi, les potentiels pathogènes sont détruits. De plus, le caractère hermétique des boyaux les empêche de pénétrer dans les repas. Cette technique de cuisson éprouvée sur l’alimentation humaine, appelée pasteurisation sous-vide, permet d’obtenir des durées de conservation au frais allant jusqu’à 6 mois sans ajouter le moindre conservateur.

“Les repas cuisent dans leur propre jus, et cette température permet de conserver une part importante des vitamines du groupe B, précise Maxime Cadin. Il est important de servir le jus de cuisson à son chien, qui est extrêmement riche en vitamines.”

L'étape n°5 : le refroidissement

Après la cuisson, place au refroidissement ! Une chambre de refroidissement rapide abaisse la température des repas à environ 5°C en un temps record (2 heures). Cela prolonge la conservation, maintient une texture parfaite en réduisant le jus de cuisson, et préserve les précieuses vitamines et nutriments.

Vous l’aurez compris : avec Elmut, chaque repas est une fête pour nos amis à 4 pattes. Ce sont de délicieuses recettes concoctées avec amour, passion, et dévouement pour leur bien-être, et une équipe de passionnés réunis par un seul objectif : du bonheur pour vos poilus dans la gamelle (et donc des maîtres heureux) au quotidien !