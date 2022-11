Pourquoi une alimentation faite maison est-elle bonne pour mon chien ?

De la même manière que l’on aime préparer les repas de ses enfants, on éprouve du plaisir à régaler son chien en mettant dans sa gamelle une nourriture faite maison, donc fraîche, savoureuse et pleine de bienfaits.

Offrir à son ami à 4 pattes une alimentation saine et complète est d’autant plus judicieux lorsque le temps se rafraîchit et que les défenses naturelles de l’animal sont mises à contribution. Chez Elmut, le spécialiste de la nourriture fraîche pour chien, on en est parfaitement conscient.

Voici 3 bonnes raisons d’opter pour des repas frais et personnalisés pour son chien.

Améliorer la digestion et soutenir le système immunitaire de son chien

La qualité du processus de digestion dépend grandement de ce que le chien mange. Une alimentation saine et adaptée facilite considérablement le travail du système digestif de l’animal, ce qui l’aide à rester en forme et en bonne santé. Ainsi, lorsque l’on opte pour des repas frais et sains, les apports en fibres qu’ils assurent permettent une digestion optimale tout en réduisant le risque de développement du mauvais cholestérol.

Parallèlement, une alimentation faite maison, quand elle est réalisée dans le respect des besoins du chien, offre à ce dernier les nutriments indispensables au bon fonctionnement de ses défenses naturelles. Les vitamines des groupes B et C jouent un rôle primordial dans la performance du système immunitaire. Lorsque celui-ci fait correctement son travail, le chien est nettement mieux protégé contre le froid et contre les virus qui sévissent durant la saison hivernale.

Vitalité et énergie accrues, poil et peau en meilleure santé

En donnant à son chien une nourriture préparée à la maison, on lui garantit d’excellents apports en protéines, antioxydants et autres nutriments grâce auxquels l’animal gagne en vitalité et en énergie. Cela se voit à sa manière de jouer, d’être actif et joyeux en toute circonstance.

Les rations ménagères offertes à son chien contribuent également à diminuer les troubles affectant son pelage et sa peau. En apportant à son organisme les acides gras dont il a besoin, de tels menus préservent la santé du poil, qui devient alors plus brillant. La peau est donc moins vulnérable aux agressions.

Connaître avec précision la composition de ses repas

Un autre des grands avantages associés à l’alimentation maison des chiens est que l’on sait avec exactitude ce qu’ils ont dans leur gamelle.

Le fait de connaître précisément la composition du repas de son compagnon canin, la qualité et la quantité de chaque ingrédient, notamment la viande et les légumes, est réconfortant pour tout propriétaire.

On a alors l’assurance que ce que son animal ingurgite ne contient pas de substances nocives, présentes chez bon nombre de gammes de croquettes ou pâtées industrielles. Il s’agit, entre autres, des conservateurs, qui peuvent être source de troubles et de maladies divers.

Elmut : des repas faits maison pour votre chien et livrés jusque chez vous

Préparer soi-même les repas de son chien est donc avantageux à plus d’un titre, mais force est de reconnaître qu’on ne peut pas toujours le faire, et ce, pour différentes raisons : manque de temps, indisponibilité, difficulté de se procurer des ingrédients de qualité… C’est là qu’Elmut s’avère utile et extrêmement pratique.

La marque propose, en effet, des recettes pour chien, mais aussi pour chat, dont les principales caractéristiques sont :

La fraîcheur

L’équilibre

La personnalisation

Les repas Elmut sont non seulement sains et complets, mais ils sont, en plus, personnalisés en fonction des besoins spécifiques de chaque animal. C’est exactement comme si on préparait soi-même ses menus. D’autant plus qu’ils sont livrés à domicile.

Rendez-vous sur Elmut.fr pour en savoir plus sur les repas maison pour chien et chat, en utilisant le code promo "WOOPETS". Elmut qui a, d’ailleurs, récemment présenté sa nouvelle identité visuelle, avec un logo revisité qui se présente désormais sous la forme d’une gamelle. Les recettes, en revanche, n’ont pas changé ; elles sont toujours aussi fraîches, savoureuses et généreuses en viande de haute qualité.