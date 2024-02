Une chienne couverte de cicatrices se cache pour attendre l'hypothétique retour de ses maîtres après son abandon

Bean espérait encore revoir ses propriétaires, qui avaient pourtant choisi de la délaisser et n’avaient pas l’intention de revenir la chercher. La chienne refusait de quitter sa cachette jusqu’à sa découverte par un duo de bénévoles.

On ne présente plus Suzette Hall, la fondatrice de l’association Logan’s Legacy Dog Rescue et qui compte d’innombrables sauvetages d’animaux en détresse.

Récemment, c’est dans un secteur industriel du comté d’Orange en Californie (Etats-Unis) qu’elle est intervenue après avoir été sollicitée par 2 bénévoles. Arturo Flores et Lou Dora nourrissaient une colonie locale de chats errants quand ils ont remarqué une chienne qui avait grand besoin d’aide.

La croisée Pitbull se cachait derrière les buissons et était clairement terrifiée. Après s’être renseignés dans le quartier, Arturo Flores et Lou Dora ont appris de la part d’un commerçant que la chienne en question avait été abandonnée. Quelqu’un l’avait, en effet, amenée en voiture et laissée sur place.



Suzette Hall / Instagram

« Elle était docile, mais terrifiée », raconte Suzette Hall à The Dodo. Ce coin de verdure était le seul endroit sûr à ses yeux. Il lui permettait d’ailleurs d’échapper à la dureté et à la chaleur du bitume.

Comme la chienne, qu’elle a plus tard appelée Bean, refusait de quitter sa cachette et de se laisser approcher, Suzette Hall a décidé d’installer une cage piège à proximité, avec des friandises alléchantes à l’intérieur pour l’y attirer.

L’animal affamé s’est laissé enfermer dans la cage en quelques minutes. Bean a ensuite été emmenée chez le vétérinaire pour un examen complet. Elle était couverte de vieilles cicatrices, signe qu’elle errait déjà depuis un certain temps.



Suzette Hall / Instagram

Une famille d’accueil pour Bean en attendant une maison pour toujours

Au fil des jours, elle se détendait de plus en plus, comprenant qu’elle était entre de bonnes mains et en sécurité.

L’équipe de Logan’s Legacy Dog Rescue a confié Bean à une famille d’accueil, au sein de laquelle elle continue de réapprendre à faire confiance aux humains et à goûter au bonheur.

Suzette Hall / Instagram

Suzette Hall espère lui trouver rapidement une famille aimante pour toujours. Le caractère doux et câlin de la chienne lui facilitera assurément les choses sur ce plan.