Ce chien a une façon plutôt brusque, mais adorable, de demander des bisous à sa maîtresse (vidéo)

L’utilisatrice de TikTok Malia est l’heureuse propriétaire de Brady, une femelle Golden Retriever âgée de 8 ans. Les 2 sont très proches et ne manquent pas d’affection l’un envers l’autre. Les câlins sont à foison dans la maison du bonheur, mais ce que préfère la boule de poils, ce sont les bisous. Elle en redemande encore et encore.

Les baisers sont un signe d’affection propre aux humains. Ils sont l’équivalent des léchouilles chez les chiens. Ces derniers peuvent toutefois comprendre ce qu’un bisou signifie, et même apprécier le geste lorsqu’ils y sont habitués.

@bradythegoldenpup / TikTok

Interdiction de s’arrêter !

Pour sa part, Brady les adore. Elle pourrait rester des heures en compagnie de sa maîtresse lorsque celle-ci lui offre de la tendresse. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit Malia l’embrasser plusieurs fois sur la joue. La chienne est aux anges et attend à chaque fois le bisou suivant. Et lorsque celui-ci n’arrive pas, elle le quémande à sa propriétaire à l’aide d’un coup de patte maladroit. Lequel décoiffe Malia au passage.

Le clip, relayé par Pethelpful, est devenu viral. Il a été visionné des millions de fois par les internautes.

A lire aussi : Comment la franchise surprenante d'un refuge a aidé un chien "tyrannique" à prendre un nouveau départ

« Je prends les choses en main »

Les utilisateurs de la plateforme étaient hilares face à cette boule de poils assez directive. Ils se sont exprimés dans la section des commentaires : « C’est vraiment adorable. Il ne veut pas que sa maman s’arrête » écrivait l'un d'eux, « Il s’est énervé parce qu’elle n’a pas voulu continuer » plaisantait un autre.

Une tierce personne a partagé son histoire personnelle, affirmant que son Goldendoodle faisait de même quand elle s’arrêtait de le caresser. Les toutous savent définitivement nous faire comprendre quand ils veulent quelque chose !