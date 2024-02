Un chien proposé à un homme courageux reconnaît un Cocker volé deux semaines plus tôt à bord d'une fourgonnette

Ils pensaient l’avoir perdue à jamais, mais l’appel téléphonique d’un inconnu au sujet de leur chienne leur a fait retrouver l’espoir et le sourire. Cela faisait 2 semaines qu’ils se demandaient où Vixen pouvait bien être et si elle était toujours en vie.

Grand ouf de soulagement pour la famille d’une chienne de race Cocker Anglais qui avait disparu depuis le vol du véhicule où elle se trouvait. L’attente et l’angoisse ont duré 2 semaines, rapportait la BBC le mercredi 7 février.

Vixen, 5 ans, était à bord de la fourgonnette de ses maîtres avec les 4 autres chiens de ces derniers quand le véhicule s’était volatilisé le mardi 23 janvier.



Davina Wiles / Facebook

Habitant le village de Thorpe on the Hill près de Leeds (Angleterre), ses propriétaires Davina et James Wiles étaient dans le désarroi le plus total depuis ce vol. Les congénères de Vixen ont été retrouvés sains et saufs assez rapidement, mais la Cocker manquait toujours à l’appel.

Ce couple d’éducateurs canins a multiplié les appels à l’aide, notamment sur les réseaux sociaux, tout en poursuivant ses recherches sur le terrain.

Le dénouement qu’ils espéraient tant est arrivé le mardi 6 février avec cet appel téléphonique de la part d’un homme qu’ils ne connaissaient pas. Leur interlocuteur venait de récupérer Vixen auprès d’individus suspects qui tentaient de la lui vendre.

« Il arrangé une rencontre pour voir la chienne, et dès qu'il a vu Vixen, il leur a dit que c'était elle », raconte Davina Wiles à la BBC. Les 2 personnes en question ont pris peur et se sont enfuies. Le héros du jour, qui avait vu les photos de la chienne sur les avis de recherche, a eu le temps de la rattraper par la laisse et l’a mise en sécurité.

Les 8 minutes de trajet pour aller retrouver Vixen ont paru très longues à ses propriétaires. « Quand nous sommes arrivés, James a été le premier à la voir car il court plus vite que moi, relate sa maîtresse. Elle a juste couru vers lui et lui a sauté dans les bras. »



Davina Wiles / Facebook

« Notre famille est à nouveau complet »

Le couple était aux anges, lui qui avait si peur de l’avoir perdue à jamais. « Notre famille est à nouveau complet », dit Davina Wiles.



Davina Wiles / Facebook

Vixen est revenue légèrement amaigrie, mais en bonne santé. Elle était ravie de retrouver ses humains, ainsi que ses amis à 4 pattes Pi, Kes, Finn et Chief.

Davina et James Wiles sont reconnaissants envers l’homme qui l’a sauvée des mains des voleurs, mais aussi envers tous ceux qui les ont aidés et soutenus tout au long de ces 2 pénibles semaines. Un élan de solidarité que la propriétaire de Vixen qualifie d’« absolument incroyable ».

La police du Yorkshire de l’Ouest poursuit son enquête et est toujours à la recherche du véhicule volé.