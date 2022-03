Elmut, les repas frais, personnalisés et livrés à domicile, c’est désormais aussi pour les chats !

Les chiens ne sont plus les seuls à pouvoir profiter de la qualité, de la fraîcheur et du sur-mesure offerts par les recettes Elmut. Les chats y ont désormais droit, eux aussi. L’entreprise française lance, en effet, de nouvelles formules pour nos amis félins.

Elmut, ce sont déjà plus d’un million de repas livrés à destination des chiens. Des recettes fraîches, équilibrées, complètes et personnalisées qui parviennent jusqu’au domicile des propriétaires pour leur faciliter la vie.

La société, qui prépare ses recettes en Charente-Maritime, lance une nouvelle gamme de recettes spécialement pensée pour les chats. Des repas de qualité premium, préparés à partir d’ingrédients minutieusement sélectionnés et conçus pour répondre aux besoins de chaque animal selon ses spécificités.

L’importance d’une alimentation saine et riche en eau pour la santé des chats

Ce que mangent nos chats influe grandement sur leur état de santé. Nous le savons tous, mais nous ne faisons pas forcément ce qu’il faut dans ce sens. Bon nombre d’entre eux souffrent de déséquilibres alimentaires qui sont sources de diverses pathologies, liées notamment au surpoids et à une hydratation insuffisante. Ainsi, 40% des chats séniors ont des maladies rénales ou urinaires, principalement par manque d’apports en eau.

C’est pourquoi les repas Elmut contiennent 70% d’eau, comme d’ailleurs les proies naturelles du chat. Ils contribuent ainsi à hydrater son organisme, à améliorer ses émissions d’urine et, par conséquent, diminuent le risque de développer des calculs rénaux.

Les recettes Elmut pour chat ont été élaborées sur la base des conclusions d’une étude réalisée par les fondateurs de la marque française, Maxime Cadin et Martial Dargent, auprès d’un panel de consommateurs / testeurs.

La qualité des ingrédients au centre des préoccupations pour des repas savoureux

Tout comme les recettes pour chien, celles pour chat concoctées par Elmut sont des produits premium, où la qualité des ingrédients est assurée. Elles se veulent hautement nutritives et totalement respectueuses de sa nature carnivore.

Les 3 nouvelles recettes pour chat Elmut sont au poulet, au bœuf et à la dinde. Chacune d’entre elles contient 90% de viande musculaire et d’abats nobles (foie, cœur) d’origine française.

L’ensemble des ingrédients utilisés pour la confection de ces repas est propre à la consommation humaine. Outre la viande qui constitue la majeure partie des menus, ces derniers comptent également des légumes de qualité et des super-aliments comme la levure de bière et le varech.

Le tout est cuit non pas à haute température, mais à la vapeur pour en préserver à la fois les apports nutritionnels et les caractéristiques gustatives et olfactives. Par ailleurs, les recettes Elmut sont préparées sans aucun conservateur ni exhausteur de goût. Le plaisir et les bienfaits à l’état pur…

Les repas livrés à domicile pour vous faciliter la vie

Comme expliqué plus haut, les recettes Elmut sont personnalisées selon les besoins de chaque chat. Il suffit simplement de se rendre sur le site de la marque pour renseigner le profil de l’animal (âge, poids, race, niveau d’activité, corpulence, éventuelle castration ou stérilisation…), pour que l’algorithme calcule la quantité et les conditionnements à livrer.

Une fois ces données obtenues et le choix des recettes effectuées, il n’y a plus qu’à valider la commande pour recevoir les repas de son chat chaque mois et à domicile, selon un modèle d’abonnement sans engagement. Une solution extrêmement pratique.