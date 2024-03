Le soutien indéfectible d'un chien pour son congénère aveugle l'aide à garder le moral en attendant l'adoption

Malgré leurs différences, Kaylee et Nibs sont 2 chiennes totalement inséparables. Cette dernière aide son amie aveugle à s’orienter et la soutient moralement. La présence de Kaylee auprès de son aînée est tout aussi importante pour celle-ci. Au refuge où elles vivent actuellement, on espère leur trouver une famille aimante disposée à les accueillir ensemble.