La famille d'une chienne disparue lors d'un accident n'en revient pas de ce qu'elle voit sur son visiophone 10 jours plus tard

L’attente et l’angoisse étaient insoutenables pour Evyn Metzig et sa femme depuis la disparition de leur chienne. Nala s’était enfuie lors d’un accident et restait introuvable depuis 10 jours malgré les nombreuses personnes mobilisées et les moyens déployés, dont un drone. Jusqu’à cette vision inattendue à laquelle son propriétaire a eu droit sur la caméra d’interphone mercredi aux aurores.