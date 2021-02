Secouru sur le bord de la route, ce chien errant et squelettique trouve la force de remercier son sauveteur malgré son état (Vidéo)

Un chien qui avait la peau sur les os désespérait de recevoir l’aide dont il avait tant besoin, jusqu’à ce qu’un automobiliste au grand cœur décide de s’arrêter. Attristé en voyant son état, l’homme a compris qu’il était sa seule chance et qu’il ne pouvait pas le laisser sur place.

Quelque part en Roumanie, un chien très mal en point essayait de survivre sur le bord de la route, mais il ne pouvait pas trouver grand-chose à manger. De temps à autre, des passants lui laissaient un vieux morceau de pain, mais c’était bien loin d’être suffisant pour cet animal affamé et extrêmement maigre, comme le raconte I Love My Dog So Much.

Finalement, un homme qui passait par là en voiture a eu pitié de lui et s’est arrêté pour lui venir en aide. Il l’a délicatement porté pour l’installer dans le véhicule, puis l’a emmené chez lui.

A la maison, il a commencé par lui donner un bain. Le pauvre chien était totalement terrifié, tant par l’homme, qui était pourtant en train de le sauver, que par l’eau. Immobile, il se tenait dans un coin de la baignoire. Son bienfaiteur s’efforçait de le réconforter en lui parlant et en l’embrassant tendrement, pendant qu’il le lavait.

Par la suite, il lui a donné un panier et des couvertures pour lui tenir chaud. L’homme lui a également proposé une gamelle de nourriture et une autre d’eau, mais le canidé hésitait à manger. Il lui a alors tendu une friandise tout en l’encourageant. Finalement, l’animal l’a acceptée et a léché la main de cette personne à qui il commençait désormais à faire confiance.

Le chien, qui remuait timidement la queue, avait trouvé la force de se lever pour remercier son hôte.

Voici la vidéo de son sauvetage, postée le mois dernier sur la chaîne YouTube Animal Rescue Dogs :

