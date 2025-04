Inquiétée par le silence de son bébé, une mère tourne la tête et découvre un moment adorable entre sa fille et son chien (vidéo)

On dit parfois que les enfants et les animaux sont capables de nouer des liens inégalables. C’est ce qu’a constaté Katie Gohr, une mère de famille, en étant témoin d’une interaction émouvante entre sa chienne Labrador, Daisy Doo, et sa fille, Ruby Sue. La scène, partagée sur les réseaux sociaux, a ému les internautes du monde entier.

Katie fait entièrement confiance à Daisy Doo, qui est un chien absolument adorable et aimant au quotidien. À l’arrivée du premier enfant de la famille, le quadrupède a fait preuve d’une tendresse sans nom. C’est un animal qui aime tout le monde et en particulier les êtres qu’il peut protéger.

@katiegohr / TikTok

Un moment hors du temps

Katie n’en reste pas moins précautionneuse et n’a pas pour habitude de laisser ses filles seules avec la chienne. D’autant plus que la petite dernière, Ruby Sue, n’est âgée que de quelques semaines. Quand l’enfant est arrivée dans la maison, le toutou s’est tout de suite intéressé à elle. Il restait constamment à ses côtés, appréciant grandement sa présence.

Un jour, le bébé était dans son siège et Daisy Doo se trouvait à proximité. Katie a tourné le dos un instant pour vaquer à ses occupations, mais un silence inhabituel dans la pièce l’a immédiatement inquiétée. Elle s’est retournée et a découvert les 2 amis en train d’interagir. La chienne avait posé sa tête sur le porte-bébé. Elle fixait l’enfant avec beaucoup d’amour.

Ruby Sue la regardait aussi et lui a offert le plus beau des sourires. Puis, elle l'a caressé maladroitement, ce qui n'était pas pour déplaire au toutou, bien au contraire !

La vidéo, postée sur TikTok et relayée par Newsweek, est devenue virale, comptabilisant plus de 4 millions de vues. Les internautes ont été émus en découvrant le tendre lien qui unissait le bébé au chien : « Les bébés et leurs animaux de compagnie sont la forme la plus pure de l'amour », écrivait une personne, « Ils communiquent par télépathie, c'est sûr », plaisantait une autre personne.

Aucun doute sur le fait qu’ils ne cesseront de renforcer leur complicité avec le temps.