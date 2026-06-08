« Jade a reçu une balle à bout portant dans son œil droit », cette chienne borgne rêve de rencontrer des adoptants aimants

Jade revient de loin. À seulement 2 ans et demi, la chienne a déjà vécu des épreuves terribles. En plus d’avoir perdu une partie de ses chiots, elle est devenue borgne après avoir reçu une balle dans l’œil. Actuellement en Tunisie, la boule de poils sauvée et soignée est proposée à l’adoption par l’association L’Homme et son Chien sur Animaux.fr. Elle pourra être rapatriée en France dès qu’elle aura mis la patte sur son âme sœur…

Certains animaux ont la chance de connaître le bonheur de la vie de famille dès les prémices de leur existence, alors que d’autres subissent des épreuves douloureuses avant de savourer un moment de sérénité. C’est notamment le cas de Jade, originaire de Tunisie.

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JADE Race : Pointer Anglais Âge : 2 ans et 9 mois Localisation : Pierres (28130) France Association : L'Homme et son Chien Rencontrer JADE

La chienne, proposée à l’adoption par l’association L’Homme et son Chien sur Animaux.fr, revient de loin avec son fils Hugo, le seul rescapé de sa portée. « Ils vont très bien à présent, confient leurs bienfaiteurs, ils se sont refait une santé, grâce aux bons soins de la clinique vétérinaire, après avoir crevé de faim et souffert le martyre pour Jade qui a reçu une balle à bout portant dans son œil droit et qui n'a reçu aucun soin pendant très longtemps : un enfer ! »

© L'Homme et son Chien

Vous pouvez changer la vie de Jade en l’adoptant

Une fois que Jade aura trouvé sa famille d’adoption ou d’accueil en France, l’association L’Homme et son Chien organisera son rapatriement. « Jade est de taille moyenne-petite (14 kg seulement), souligne cette dernière, […] Jade est adorable et très attachante. Elle est ok chiens et nous allons faire un test chat. Aucun problème avec les humains. »

Après avoir connu tant de souffrances, cette jolie puce mérite de connaître son « happy ending ». N’y a-t-il pas une famille prête à lui ouvrir les portes de son cœur et à lui faire découvrir la beauté du monde ?

© L'Homme et son Chien

Le conseil de Woopets : comment s’occuper d’un chien borgne ?

En règle générale, les chiens s’adaptent remarquablement bien à la perte d’un œil et mènent une vie tout à fait normale. Leur odorat, leur ouïe et leur capacité d’adaptation compensent largement cette particularité.

Pour bien s’occuper d’un toutou borgne, nous vous recommandons de mettre en place quelques habitudes simples :

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Évitez de le surprendre du côté où il ne voit pas.

Sécurisez son environnement.

Laissez-lui le temps de repérer les lieux à son arrivée.

Privilégiez une approche calme et prévisible lors des promenades.

Au quotidien, ce handicap est souvent bien moins contraignant qu’on ne l’imagine. Un chien avec un œil en moins peut jouer, courir, apprendre et partager les mêmes moments de complicité que n’importe quel autre compagnon à 4 pattes.

En refuge, les animaux borgnes ou handicapés attendent généralement plus longtemps une famille à cause des idées reçues, alors qu’ils ont autant d’amour, de joie et de fidélité à offrir !

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association L’Homme et son Chien sur l’annonce Animaux.fr de Jade.