Après 1000 jours d'attente, ce chien ayant grandi au refuge découvre le confort d'un canapé et l'amour d'une famille

Après avoir passé l’essentiel de sa jeune vie derrière les barreaux d’un refuge, Clifton a enfin vu son destin basculer. Ce chien courageux, longtemps ignoré malgré son tempérament tendre et joyeux, a touché en plein cœur une famille qui lui a ouvert son foyer pour de bon.

La patience de Clifton et de tous ceux qui prenaient soin de lui au refuge a enfin été récompensée. Ce chien ayant attendu sa chance pendant plus de 1000 jours, rescapé d’un accident de la route et n’ayant quasiment connu que la vie en box a fini par trouver une famille aimante pour toujours, rapportait Cleveland 19 .

Clifton était le plus ancien pensionnaire de la Humane Society of Summit County, structure d’accueil basée à Akron, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis).

Âgé de 4 ans, le quadrupède y était arrivé en janvier 2023. Il avait été transféré depuis un autre refuge, où il avait atterri après avoir été découvert errant alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chiot. Clifton avait également été percuté par une voiture et blessé.



Humane Society of Summit County / Facebook

Malgré tout ce qu’il avait vécu, ce croisé Pitbull se montrait joueur, enthousiaste et plein d’affection à l’égard des membres du personnel de la Humane Society of Summit County. Toutefois, le prolongement de son séjour dans l’établissement commençait à peser sur son état d’esprit. Il avait grandement besoin de changer d’environnement et d’avoir enfin sa propre maison.

“Après plus de 1000 jours d’attente, Clifton mérite un heureux dénouement. Il est tout à fait prêt à donner son cœur à la bonne famille”, indiquait ainsi l’association de protection animale à son sujet.

“Clifton est très heureux”

La chance a fini par sourire à Clifton fin novembre 2025, mettant fin à 1028 jours passés au refuge. La Humane Society of Summit County ayant partagé une vidéo de lui sur sa page Facebook, une certaine Stephanie Hummel-Morton a annoncé en commentaire en être devenue la propriétaire. “Des nouvelles de Clifton, a-t-elle ainsi écrit. Nous l'avons adopté et il est dans sa maison pour toujours avec nous. On l'aime absolument.”

Elle a également publié une photo le montrant couché sur le canapé, avec ses jouets préférés. “Clifton est très heureux”, a-t-elle assuré.

A lire aussi : Un chaton sauvé d'une vie d'errance et de solitude crée une routine touchante avec son nouveau meilleur ami canin (vidéo)



Stephanie Hummel-Morton / Facebook

Le vœu de ce chien a été exaucé. L’équipe de la Humane Society of Summit County est aux anges.