Forte mobilisation pour secourir un chien et un jaguar piégés au fond d'un puits

Forte mobilisation pour secourir un chien et un jaguar piégés au fond d'un puits

À l'approche des fêtes de fin d'année, il est toujours agréable de lire de belles histoires qui réchauffent le cœur. À Uvero, au Mexique, un jaguar et un chien piégés à plusieurs mètres de profondeur, ont eu la vie sauve grâce à l'engagement de toute une communauté.

Le 4 décembre au matin, un jaguar est tombé au fond d'un puits en attaquant un chien, rapporte le magazine Geo dans un article paru le 13 décembre 2021. Heureusement, les 2 animaux ont survécu à la chute, mais se sont retrouvés prisonniers des entrailles de la terre.

Face à cette situation périlleuse, la communauté locale, le Comité participatif de surveillance environnementale, les autorités fédérales et celles de l'État, l'organisation Aak Mahahual et une équipe du Fonds international de protection des animaux (IFAW) ont uni leurs forces pour les extirper de leur piège.

Le canidé, baptisé Negrito, a été secouru sans difficulté. Blessé à la suite de l'attaque, il a été pris en charge par le Dr Erkia Flores, vétérinaire d'IFAW. L'organisme a assuré dans un communiqué que le chien « se porte bien et restera à la clinique pendant quelques jours, le temps de se rétablir ».

© IFAW

Le jaguar a retrouvé son habitat naturel

Quant à l'opération de sauvetage du félin, elle s'est avérée beaucoup plus délicate. La marine mexicaine a été sollicitée pour apporter un soutien supplémentaire et accompagner les équipes de secours en toute sécurité.

Parce que l'union fait la force, les riverains ont disposé des rondins au-dessus du puits, dans le but de sécuriser le jaguar jusqu'à l'arrivée des sauveteurs. Après cette mésaventure, l'animal sauvage, qui s'en est sorti indemne, a été relâché dans la jungle.

A lire aussi : Anxieux, ce Lévrier autrefois négligé découvre le sens du verbe "aimer" au sein de sa nouvelle fratrie

Cette forte mobilisation a permis de sauver la vie de 2 créatures en détresse. « Ce que j’apprécie le plus, c’est que même si les personnes auraient pu faire face à cette situation en tuant le jaguar, elles ont préféré respecter ce jaguar et lui donner une chance de vivre à nouveau dans la nature », a déclaré Victor Rosales, président et fondateur d’Aak Mahahual. « C’est le résultat du travail que nous avons tous accompli avec la communauté. »

La cohabitation entre les habitants et la faune sauvage étant parfois difficile, l'IFAW, en partenariat avec les autorités et organisations locales, a mis en place depuis 2019 des ateliers pour proposer des solutions dans le cadre du projet « Promouvoir la coexistence ».