Rejetée par tous les animaux de la ferme, une petite chienne Bouvier Bernois trouve enfin l’amitié auprès d’une brebis (vidéo)

Dans une ferme animée, Marlie, une jeune chienne Bouvier Bernois débordante d’affection, rêvait de se faire des amis parmi les autres animaux. Malgré ses nombreuses tentatives, elle s’est longtemps heurtée à leur indifférence. Mais sa persévérance a fini par être récompensée lorsqu’elle a croisé le chemin de Mollie, une brebis pleine de joie de vivre. Une amitié aussi improbable que touchante, qui a transformé son quotidien.

Se faire des amis dans une ferme animée peut s’avérer bien plus compliqué qu’il n’y paraît, surtout lorsqu’on est systématiquement ignoré par les autres animaux. C’est ce qu’a récemment découvert Marlie, une adorable petite chienne Bouvier Bernois, comme en témoigne une vidéo Instagram relayée par DogTime.

Une quête d’amitié difficile

Dans cette vidéo, on suit Marlie qui part joyeusement à la rencontre des animaux de la ferme avec l’espoir de se faire des amis. Pleine de bonne volonté, elle tente d’abord de jouer avec un mouton, mais celui-ci reste indifférent. Elle se tourne alors vers un chat qui s’éclipse aussitôt, puis vers les chèvres qu’elle observe avec envie derrière une clôture, sans plus de succès.

© @thebraleyfamily / Instagram

Même le cochon l’ignore et les poules s’enfuient à son approche. Au fil de ses tentatives répétées et de ces refus, la solitude commence à se faire sentir chez la jeune chienne, pourtant si sociable.

Peu à peu découragée, elle finit par se coucher sur le sol, le regard posé sur un poney qui broute tranquillement, tout en gardant le secret espoir de trouver enfin un ami.

© @thebraleyfamily / Instagram

Une rencontre décisive avec une gentille petite brebis

Peiné pour la petite boule de poils, son maître a alors pris les choses en mains en lui présentant une gentille brebis nommée Mollie. Un véritable tournant dans la vie de Marlie ! Dès leur première rencontre, une connexion immédiate s’est créée entre les 2 animaux, qui se sont reniflés doucement avant de commencer à jouer ensemble dans l’herbe.

Très vite complices, Marlie et Mollie se sont poursuivies joyeusement et ont aussi partagé des moments de calme ; en bref, elles ne se sont plus quittées depuis leur rencontre !

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© @thebraleyfamily / Instagram

Cette amitié fait désormais partie intégrante de leur quotidien, jusque dans les gestes les plus simples, comme les bains ou la tonte, où Marlie reste toujours aux côtés de son amie Mollie.

On la voit même se blottir contre elle pendant qu’elle broute, comme si elles formaient un duo inséparable. Une amitié improbable mais profondément sincère qui a touché les internautes en plein cœur.

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L'info Woopets - Pourquoi un Bouvier Bernois peut se lier d'amitié avec une brebis ?

Pour mieux comprendre pourquoi Marlie, la jeune Bouvier Bernois, a pu créer une relation si naturelle avec Mollie la brebis, il est utile de regarder les traits de caractère propres à sa race :