Gracie, le Border Collie qui assure la sécurité de la faune et des visiteurs dans un parc national

Le personnel du parc national de Glacier (Montana, États-Unis), a intégré en 2016 un membre particulier à son équipe : Gracie. La chienne, brave et intelligente, surveille les animaux sauvages et les visiteurs.

Il y a 5 ans, le personnel a découvert un problème de sécurité dans le parc. La faune, en particulier les chèvres de montagne et les mouflons d'Amérique, errait à proximité des routes et des parkings.

Pour pallier ce problème, Mark Biel, directeur du programme des ressources naturelles, a eu l'idée de faire intervenir un chien de troupeau, dans le but d'éloigner en toute sécurité la faune des zones à risque. Il a proposé son propre Border Collie pour effectuer cette mission. Après une formation de 10 semaines, Gracie était prête pour son nouveau travail.

Son propriétaire a confié à Daily Paws qu'elle avait réussi, dès le premier jour, à emmener 6 ovins loin d'une aire de stationnement en moins d'une minute. « Un Border Collie de 23 kilos contre tous ces mouflons d'Amérique... Elle se sentait plutôt bien dans sa peau », a-t-il confié.

Un chien intelligent, courageux et consciencieux

Âgée de 7 ans, Gracie est dépeinte par Mark Biel comme une chienne désireuse de plaire et incroyablement intelligente. Elle se montre également énergique et concentrée lors de chaque tâche à réaliser. Et ce sont loin d'être ses seules compétences.

En plus de préserver la sécurité des animaux sauvages, le canidé veille – avec son propriétaire – à ce que les visiteurs respectent les règles du parc, notamment en ce qui concerne l'approche de la faune. « Si c'était juste moi qui essayais d'éloigner les gens de la faune, ils pourraient me regarder et m'ignorer », a expliqué l'Américain. « Mais avec Gracie, je trouve que les gens écoutent vraiment. »

Au fil du temps, Gracie est devenue un membre incontournable de l'équipe du parc. Ses collègues, autant que son propriétaire, sont fiers de son accomplissement. Ils savent qu'ils peuvent compter sur elle en toute circonstance. Et vice versa.