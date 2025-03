14 chiots entassés et abandonnés dans une cage découvrent que le bonheur est toujours possible

Ces 14 chiots sont maintenant en sécurité, mais rien ne laissait présager une issue heureuse. Enfermés dans une cage, les canidés étaient voués au pire sans l’intervention des sauveteurs. La colère gronde une fois de plus après cet acte inhumain qui n’est pas isolé.

La police du comté de Nassau (État de New York, États-Unis), a reçu un appel signalant des bruits répétés et gênant venant d’une ruelle de la ville d’East Rockaway. Le service est intervenu dans la soirée et est tombé sur la source du bruit.

Nassau County Police Department / Facebook

« 14 chiots dans une cage en plastique »

Le spectacle était désastreux et catastrophique. Apeurés, les 14 animaux étaient serrés les uns contre les autres dans une cage bien trop petite pour tous les contenir. Évidemment, les bruits retentissaient dans la ruelle, émanant de ces chiens en situation de stress intense.

Dans les minutes qui ont suivi la sombre découverte, la cage a pu prendre place à bord du véhicule de la police et les chiens ont été confiés au refuge de Hempstead, à quelques kilomètres de là. À ce jour, aucune information n’est accessible concernant l’abandon volontaire des chiens, expliquait People.

Un autre cas grave dans l’Utah

En quelques jours, les découvertes de la sorte se sont multipliées aux États-Unis. Dans l’Utah par exemple, le cas de 2 chiens laissés dans une cage sans eau et sans nourriture a marqué les esprits. C’est le refuge de Hurricane qui a récupéré le duo, dans un état de santé évidemment très préoccupant. Pour le moment, les auteurs du délit n’ont pas non plus été retrouvés.

A lire aussi : Un couple adopte une chienne marquée par de nombreux traumatismes et parvient à lui offrir un avenir d’animal de thérapie

« Tout le monde doit arrêter de penser que les animaux sont jetables »

À Hurricane, sur Fox 13, une habitante faisait part de sa colère face à ces actes qui sous-tendent une grande cruauté. Elle ajoutait : « Dans un cas comme celui-ci, ils ont été retrouvés dans une cage, ils les ont laissés mourir. Ce n’était pas : ‘tu peux te débrouiller tout seul’, c’était : ‘je te laisse ici en plein soleil enfermé dans une cage, et tu vas mourir’ ».

La colère de l’habitante de l’Utah est justifiée. Il s’agirait de sensibiliser la population à grande échelle pour éviter que ce type de situation ne devienne une habitude. Elle attirait aussi l’attention sur le « manque de stérilisation », qui, s’il est pris en charge, pourrait permettre de freiner en partie les abandons liés à un sentiment d’être dépassé.