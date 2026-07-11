Sauvés de la rue, ces 2 chiens gravement traumatisés guérissent ensemble dans un refuge en Thaïlande (vidéo)

Très bouleversés par leurs histoires de vie, ces 2 chiens très mal-en-point ont choisi de se reconstruire ensemble, entourés par les bénévoles du sanctuaire Happy Doggo situé en Thaïlande et son responsable Niall Harbison. Appelés Skye et Rod Stewart, ces 2 chiens devenus très méfiants envers les humains ont été pris en soin, et les équipes ont décidé de leur laisser tout le temps nécessaire à leur évolution.

La vidéo partagée sur le compte Instagram « @wearehappydoggo » nous donne à voir un duo qui gagne lentement mais sûrement en assurance. Skye et Rod Stewart ne se connaissaient pas au départ, et leur rencontre a été salvatrice concernant leur confiance en eux.

« Ils avaient tous les 2 toutes les raisons d’arrêter de faire confiance au monde »

Au Happy Doggo, Niall Harbison accueille essentiellement des animaux ayant un vécu traumatisant, explique Parade Pets. La première, Skye, a été sauvée alors qu’elle se trouvait sur un chantier. Percutée par une voiture, elle était en très mauvaise santé lorsqu’elle a intégré le refuge. Disposant d’une unité médicale, Happy Dog a pu lui procurer les soins nécessaires.

Rod Stewart, nommé ainsi en raison de sa coiffure proche de celle du chanteur de rock, a été retrouvé suite à des négligences graves.

Une rencontre salvatrice

Dans la vidéo publiée sur la genèse du duo, le refuge ajoute une phrase qui prend tout son sens : « Parfois, le meilleur médicament n’est pas seulement les soins vétérinaires ou les lits confortables, c’est être ensemble ». Skye et Rod Stewart l’ont bien compris en se liant d’amitié peu après leur arrivée.

« En sécurité, aimé et ensemble sur le chemin de la guérison », les 2 chiens vont bien mieux aujourd’hui qu’au premier jour de leur séjour. Les bénévoles sont résolus à laisser le temps nécessaire à la guérison physique et psychologique du duo.

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Happy Doggo, un projet engagé en pleine évolution

Ouvert en 2021, le refuge situé en Thaïlande a permis d’aider de nombreux animaux. Son créateur, Niall Harbison, s’est au départ engagé dans la stérilisation des chiens errants à qui il procure également des repas. Il poursuit cette activité actuellement, en plus de l’accueil d’animaux dans le besoin. Récemment, le fondateur a ouvert une clinique, notamment pour rendre un hommage à sa chienne adorée Tina. Son projet prend de l’ampleur et les bénévoles sont de plus en plus nombreux à se joindre à sa cause. Toujours en quête de dons, sa structure est particulièrement active sur les réseaux sociaux.