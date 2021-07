Un chien traumatisé par son passé reprend goût à la vie grâce à l’amitié et au soutien d’un chat

Chapo a vécu des épreuves terribles au cours de sa vie. Pendant 4 ans, le pauvre animal a été enchaîné par son ancien propriétaire. La maltraitance qu’il a subie lui a laissé de lourdes séquelles.

Être attaché à une chaîne dans une cour tous les jours a été une expérience traumatisante pour Chapo. Sans abri convenable, sans nourriture ni eau, comment pouvait-il être heureux ?

Heureusement, il a été sauvé de cette existence misérable et recueilli par une femme prénommée Claudia. Bien que sa nouvelle mère d’accueil se soit montrée patiente et bienveillante, Chapo n’arrivait pas à se sentir complètement à l'aise.

© The Dodo / Youtube (capture d'écran)

Son sombre passé le hantait de temps en temps, provoquant des crises d’angoisse. Lorsque son corps se mettait à trembler, Claudia l’enveloppait dans une couverture et le rassurait. Elle restait à ses côtés jusqu’à ce qu’il se calme.

© The Dodo / Youtube (capture d'écran)

Chapo a pris un nouveau départ

Au fil du temps, Chapo a commencé à se sentir en sécurité. Il a fait la connaissance de Freeway, un chat adorable qui semble avoir perçu la détresse du chien.

© The Dodo / Youtube (capture d'écran)

Le félin l’a réconforté en le câlinant et en jouant avec lui, rapporte Animal Channel. Grâce au soutien des membres du foyer, Chapo est sorti de sa coquille et s’est détendu. Il est devenu un chien confiant et joyeux.

© The Dodo / Youtube (capture d'écran)

Il a réussi à enterrer ses 4 années de maltraitance, et coule désormais des jours heureux auprès de sa famille aimante.