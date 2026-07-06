Ce Pitbull très triste au refuge retrouve la joie de vivre en apprenant sa future adoption (vidéo)

La mobilisation des internautes a porté ses fruits. Opossum, le Pitbull dont le regard souriant s'était éteint au refuge, est sur le point d'être adopté. Une issue heureuse qui récompense l'élan de solidarité suscité par son histoire, tout en offrant un nouvel espoir à d'autres chiens en attente d'une famille.

Se faisant appeler « @jadecooperlife » sur TikTok, une jeune femme prénommée Jade est propriétaire d'un adorable chien appelé Spud, mais il n'est pas question que de ce dernier dans les vidéos qu'elle poste. Elle utilise, en effet, sa plateforme pour faire connaître d'autres loulous qui eux, n'ont pas encore de maison, afin de les aider à être adoptés.

Récemment, elle s'est intéressée au cas d'Opossum, un Pitbull au pelage noir et blanc pris en charge par le refuge Anderson County Paws, en Caroline du Sud (Etats-Unis).

A son arrivée dans cette structure d'accueil, il arborait un large « sourire ». Malheureusement, la vie en box avait fini par avoir raison de cette risette.



@jadecooperlife / TikTok

Une vidéo partagée par Jade le 23 juin 2026 montre le saisissant contraste entre sa mine réjouie visible sur sa fiche d'admission et la tristesse qui l'a remplacée derrière les barreaux.

Cette séquence, que relaie Parade Pets , a ému de nombreux internautes. Elle est devenue virale, ayant généré 1,1 million de vues sur TikTok. La voici :

😢 Pourquoi les chiens dépérissent au refuge ? 🐕 Comment aider un chien triste à s'adapter ? 🎬 D'autres histoires d'adoption inspirantes Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

@jadecooperlife UPDATE: ADOPTION PENDING ???? He looked so happy in his intake photo.. Poor baby didn’t know. Someone give him a home! Located at Anderson County Paws in SC. UPDATE We want to give Opossum a special day out! Please consider donating to help make that happen $Linoushoney (Everything will be posted and shared with y’all.) Or donate directly to Anderson county PAWS to help all the pups! #AdoptDontShop #ShelterDog #RescueDog #DogTok #dogsoftiktok ? original sound - ? Madison ?

Ceux qui suivaient l'histoire poignante d'Opossum se demandaient s'il allait enfin exaucer son rêve de quitter le refuge pour rejoindre une famille aimante.

« Grâce à vous, il devrait rejoindre son nouveau foyer très prochainement »

Jade a annoncé une excellente nouvelle 3 jours plus tard via une autre vidéo répondant positivement à la question « Opossum a-t-il retrouvé le sourire ? ». Une personne serait, en effet, sur le point d'officialiser l'adoption de ce chien.

@jadecooperlife I want to thank all of you for spreading the word about Opossum! Thanks to you he should be going to his new home very soon. ???? And another huge thanks for the donations, which we used to treat his sister with some time out of the shelter. Like Opposum, Moonshine is good with dogs, kids, and cats. She’s also super sweet, and maybe a tad more playful! Hopefully we captured her personality well, and gave y’all a laugh in contrast to the previous video. (She’s super goofy.) You can find Moonshine at Anderson County PAWS in SC! ???? #dogsoftiktok #Rescuedog #shelterdog #househippo #adoptdontshop ? Riverbank Mandolin - Zany Zep

« Je tiens à tous vous remercier d'avoir fait connaître Opossum ! Grâce à vous, il devrait rejoindre son nouveau foyer très prochainement », peut-on lire en légende de la vidéo, qui présente un autre pensionnaire du refuge en quête de nouveau départ. Il s'agit d'une chienne appelée Moonshine.

« Tout comme Opossum, Moonshine s'entend bien avec les chiens, les enfants et les chats. Elle est aussi adorable, et peut-être un tout petit peu plus joueuse ! » indique Jade, qui espère la voir emboîter le pas à son congénère.