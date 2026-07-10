Abandonné 3 fois, ce chien incompris et maltraité revient au refuge où tout le monde espère lui trouver le bon foyer

Venom a encore tant de tendresse et de joie à offrir, mais la vie n’a pas été tendre avec ce chien affecté par les désillusions. Adopté et ramené au refuge à plusieurs reprises, enfermé en cage ou encore enchaîné par ses anciens maîtres, il ne renonce cependant pas à son rêve de véritable nouveau départ.

Depuis son plus jeune âge, la vie de Venom se résume à une succession de déceptions, d’adoptions avortées et de retours au refuge. Ce chien malchanceux et incompris a même été victime de maltraitance. L’association mosellane qui l’a pris en charge ne désespère toutefois pas de lui trouver une famille aimante pour toujours, rapporte Lorraine Actu .



La SPA - Refuge de Thionville / Facebook

Berger Allemand à la robe noire, Venom avait adopté à l’âge de 8 semaines par une famille qui ne répondait pas à ses besoins de stimulation mentale et physique. A cause du manque d’activité et de l’ennui, il avait développé un comportement de destruction, aggravé par l’anxiété de séparation. Ses propriétaires avaient alors décidé de l’enfermer dans une cage, avant de l’amener au refuge SPA de Thionville (57).

Ce dernier lui avait trouvé un nouveau foyer. Malheureusement, ses adoptants avaient fini par le donner à quelqu’un d’autre sans en aviser la SPA.

L’association n’avait retrouvé la trace de Venom que suite à un signalement pour maltraitance. « Il était attaché à une chaîne de 1,80 mètre, dans le jardin ou dans le garage », raconte la SPA de Thionville sur sa page Facebook. Ce qui avait donné lieu à un nouveau retour au refuge.

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Le chien avait ensuite connu une 3e adoption et là encore, elle s’était soldée par un échec. Pourtant, l’équipe de la SPA avait mis toutes les chances du côté de Venom en détaillant ses problèmes comportementaux et ses besoins spécifiques à ses nouveaux maîtres, qui semblaient disposés à les gérer. Les bénévoles n’avaient pas manqué non plus de leur recommander un suivi de la part d’un éducateur canin.

2 semaines plus tard, retour à la case départ pour le quadrupède. Ses derniers propriétaires l’ont ramené au refuge, eux aussi.

« Aujourd’hui, il n’y a pas que de la tristesse. Il y a de la colère. Et une immense lassitude », regrette la SPA de Thionville dans son post Facebook.

« Il regardera chaque visiteur avec l’espoir que quelqu’un vienne enfin le chercher »

« Il ne comprend pas pourquoi, encore une fois, il se retrouve enfermé derrière ces grilles, poursuit la structure d’accueil. Il ne comprend pas pourquoi la famille qu’il croyait avoir trouvée n’est plus là. Durant les prochains jours, il fera comme à chaque retour. Il essaiera de passer entre nos jambes dès que la porte de son box s’ouvrira. Il regardera chaque visiteur avec l’espoir que quelqu’un vienne enfin le chercher. Parce qu’il ne comprend pas qu’on l’a abandonné. »

Les amis de Venom espèrent le voir enfin adopté pour de bon, par une personne patiente, disponible et prête à répondre à tous ses besoins afin qu’il surmonte ses traumatismes et mène la vie heureuse qu’il mérite.

Le conseil Woopets : comment savoir si on est prêt à adopter un chien au passé difficile ?

Avant de s'engager à adopter un chien ayant vécu des traumatismes, il est important de se poser ces quelques questions essentielles :

Ai-je suffisamment de temps à consacrer à son adaptation, notamment les premières semaines ?

Suis-je en mesure de lui offrir des dépenses physiques et mentales adaptées (balades, jeux de réflexion, apprentissages…) pour limiter le stress et l'ennui ?

Suis-je prêt(e) à me faire accompagner par un éducateur canin, utilisant des méthodes positives, si des difficultés apparaissent ?

Ai-je conscience que les progrès prennent du temps ? Un chien ayant connu plusieurs abandons peut avoir besoin de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, pour retrouver pleinement confiance.

Une adoption réussie repose sur une bonne adéquation entre ses besoins et le mode de vie de sa future famille. Pour un animal comme Venom, cette réflexion en amont peut faire toute la différence.