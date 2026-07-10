Abandonné à l'âge de 10 ans, ce Yorkshire se fait remarquer par une famille qui lui offre une chance de vieillir dans l'amour (vidéo)

Bentley est un petit Yorkshire Terrier qui a été abandonné par les siens à l’âge de 10 ans. À la suite de cette épreuve, la vieille boule de poils a été recueillie par l’association américaine Silent Cries Animal Rescue, basée à Los Angeles. Heureusement, le chien senior a obtenu une seconde chance : il a été adopté par une famille aimante !

« Voici Bentley. Âgé de 10 ans, c'est un petit Yorkshire au regard d'une douceur infinie, écrit l’association Silent Cries Animal Rescue sur YouTube, sa famille l'a abandonné sans laisser de mot ; nous ignorons tout de son histoire, nous savons seulement qu'il est parmi nous et qu'il mérite une vie meilleure. Il a besoin de soins pour sa peau et son pelage, mais il est adorable et n'attend qu'une famille aimante. »

Dans une vidéo relayée par le média Pet Helpful, on peut voir la boule de poils qui accepte timidement les caresses d’une bénévole. Calme et doux, il a conquis le cœur de nombreuses personnes.

© Silent Cries Animal Rescue / YouTube (capture d'écran)

« Il mérite quelqu’un qui prendra le temps de lui donner de l’amour »

Depuis sa mise en ligne, la vidéo présentant Bentley a cumulé plus de 6 000 mentions « j’aime ».

« Quel adorable petit gentleman ! Que quelqu'un offre à ce petit bonhomme un foyer heureux », commente un utilisateur de la plateforme. « Offrez un foyer à ce chien. Il mérite quelqu'un qui prendra le temps de lui donner de l'amour. Il sera toujours là pour vous, c'est tout ce qu'il souhaite », ajoute une dénommée Kathleen. « Il est tellement mignon. J'espère qu'il sera remarqué », écrit un autre internaute.

Le Yorkshire a été adopté

Le vœu de Bentley et des internautes a fini par s’exaucer ! Comme le révèlent nos confrères, le Yorkshire senior a reçu la bonne nouvelle qu’il attendait tant. Adopté, il va pouvoir profiter de nombreux câlins, de siestes dans des coins douillets et de friandises alléchantes dans son nouveau foyer.

Loin de l’environnement stressant du refuge, il pourra vivre ses années dorées en toute sérénité.

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L’info Woopets : quels sont les avantages d’adopter un vieux chien ?

Adopter un chien âgé, c’est offrir une seconde chance à un bon vieux compagnon qui a souvent beaucoup d’amour à offrir. Si les chiots attirent naturellement les regards, les seniors possèdent de nombreux atouts qui méritent d’être mis en lumière.

Le premier avantage est leur tempérament. Avec l’âge, la plupart des toutous sont plus calmes et apprécient davantage les moments de détente que les longues séances de jeu. Ils s’intègrent ainsi facilement dans un foyer à la recherche d’une présence paisible, notamment auprès de personnes âgées ou de familles au rythme de vie plus tranquille.

Autre point fort ? Leur personnalité est déjà bien affirmée. Contrairement à un chiot, dont le caractère évolue encore, un chien âgé permet de savoir plus facilement s’il est sociable, indépendant, joueur ou discret. Cette meilleure connaissance facilite le choix d’un compagnon compatible avec votre mode de vie.

Dans de nombreux cas, une boule de poils grisonnante est également propre et connaît les règles de base de la vie en maison. Son éducation est souvent déjà acquise, ce qui limite les apprentissages du quotidien et favorise une adaptation plus rapide dans son nouveau foyer.

Enfin, adopter un chien à l’hiver de sa vie est un véritable geste solidaire. Les toutous âgés restent plus longtemps en refuge et sont souvent les derniers à trouver des adoptants. Leur offrir un foyer chaleureux, de l’attention et des soins adaptés permet de transformer leurs dernières années en une période sereine et remplie d’amour.