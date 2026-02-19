Sauvés d’un appartement insalubre, 65 chiens découvrent l’herbe pour la première fois et osent s’approcher des bénévoles

En Angleterre, une association de protection animale a dû mobiliser toutes ses ressources et faire appel à des renforts pour porter secours à des dizaines de chiens qui s'entassaient dans un appartement sale et surpeuplé.

65 chiens, dont des chiots, ont été évacués d'un appartement dont le locataire a admis s'être laissé dépasser par la situation. La personne en question n'était plus en mesure de répondre à leurs besoins, même les plus élémentaires, rapportait la BBC .

L'équipe de Margaret Green Animal Rescue est intervenue dans ce logement situé à Newton Abbot, dans le sud-ouest de l'Angleterre, et pris en charge les canidés de races Chihuahua, Teckel ou encore Caniche. Les rescapés, qui subissaient l'insalubrité et la surpopulation au quotidien, ont été répartis parmi les centres de l'association basés à Tavistock et Wareham.



Margaret Green Animal Rescue

Les quadrupèdes ont été examinés par des vétérinaires et vaccinés. Bon nombre d'entre eux sont « terrifiés et traumatisés », d'après Margaret Green Animal Rescue.

Leur propriétaire s'est retrouvé « complètement dépassé par le nombre d'animaux sous sa responsabilité et avait du mal à l'assumer, explique Nigel Mason, président-directeur général de l'association. Une action urgente était donc nécessaire pour mettre les chiens en sécurité ».

Les vers sortaient du nez de certains chiots

« Les gens prennent un chien, le laissent avoir des chiots, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent avec 65 chiens et aucun moyen de s'en occuper correctement, poursuit-il. Mais c'est triste pour toutes les personnes concernées ».



Margaret Green Animal Rescue

Sur cette intervention, Margaret Green Animal Rescue a bénéficié de l'aide de la RSPCA et de plusieurs bénévoles. Elle avait besoin d'un maximum de renfort pour gérer un nombre aussi élevé d'animaux et en raison de leur triste état. « Ils sont tous vraiment sales, je dois dire, et nous avons eu des bénévoles avec eux ces derniers jours, indique Nigel Mason. Ils sont infestés de vers… A tel point que nous en avons vu sortir du nez de certains chiots, ce qui est très inhabituel. »

Aucun signe d'agressivité

Il ajoute que ces chiens n'avaient jamais vu l'herbe pour la plupart, mais ont eu l'occasion de la découvrir dans la foulée de leur sauvetage. « Nous avons une superbe vidéo où on les voit découvrir l'herbe pour la première fois et courir partout comme des fous », dit-il à ce propos.

A lire aussi : 2 Pitbulls s’inquiètent en constatant l’absence des chiots censés jouer dans le jardin, mais la joie des retrouvailles ne tarde pas (vidéo)

Il précise enfin qu'aucun d'entre eux ne s'est montré agressif, malgré tout ce qu'ils avaient enduré. Certains ont même une attitude très amicale.

Les plus chanceux pourront être placés en familles d'accueil ou proposés à l'adoption dans quelques semaines. Les autres auront besoin de plus de temps, car ils doivent recevoir des soins poussés et être éduqués.