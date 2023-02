Une bénévole dévouée tente d'apaiser les craintes de 3 Chihuahuas, traumatisés depuis leur admission dans un refuge (vidéo)

Bien souvent, les chiens sont très affectés par leur arrivée dans un refuge. Ce fut le cas pour 3 Chihuahuas, admis au KC Pet Project (États-Unis) il y a quelques jours. L’une des bénévoles de ce centre va tout faire pour les aider à aborder le quotidien avec plus de sérénité, en attendant de leur trouver la famille de leurs rêves.

Katie Grissum, membre du KC Pet Project, a l’habitude de voler au secours des animaux en détresse. Ceux qui poussent les portes de son refuge sont bien souvent traumatisés par leur récente admission, et les 3 Chihuahuas qu’elle a rencontrés il y a quelques jours ne dérogent pas à cette règle, comme le rapporte PetHelpful.

Ces 3 petites boules de poils sont arrivées en compagnie d’autres chiens de la même race, et se montraient très apeurées au moindre contact avec les humains. Katie s’est alors donné la mission de les mettre à l’aise, et de les faire s’asseoir sur ses jambes. Elle espérait de tout cœur pouvoir gagner leur confiance, et leur a laissé tout le temps dont elles avaient besoin pour s’ouvrir à elle.

Chacun son tour !

@katie.and.the.snoots / TikTok

La plus petite Chihuahua était la plus sociable du trio. Elle a été la première à se diriger vers Katie. Ses congénères ont peu à peu suivi ses pas, réalisant qu’ils étaient entre de bonnes mains. La jeune femme n’a pas hésité à les rassurer en leur accordant de tendres caresses.

L’une des Chihuahuas a mis un peu plus de temps à s’approcher de sa bienfaitrice, alors cette dernière lui a parlé le plus possible pour tenter d’apaiser ses craintes. Au bout de quelques minutes, la chienne a fini par poser sa tête sur le bras de Katie. C’était une petite victoire !

@katie.and.the.snoots / TikTok

Katie est heureuse d’avoir pu mener sa mission à bien, même si elle sait qu’elle n’a pas mis fin aux peurs de ces Chihuahuas pour de bon. L’essentiel, c’est qu’elle ait réussi à leur apporter un peu de sérénité. C’est ce qui fait toute la noblesse de cette bénévole.

La bonne samaritaine a partagé cette rencontre émouvante sur son compte TikTok, @katie.and.the.snoots, et elle a été visionnée par plus de 130 000 internautes, tous plus touchés les uns que les autres.

En route vers de nouvelles aventures !

Sur sa page Instagram, Katie a appris une bonne nouvelle à ses followers le 2 février dernier. Les 3 Chihuahuas ont rapidement été adoptés ! Par chance, leur passage au refuge du KC Pet Project fut de courte durée, mais Katie a fait en sorte qu’il soit le plus agréable possible. Tous sont prêts à écrire une nouvelle histoire !