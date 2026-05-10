Sauvée de l’euthanasie, une chienne met au monde 9 chiots quelques heures après son arrivée en famille d’accueil

Sauvée in extremis de l’euthanasie par une association de protection animale, une chienne errante et gestante a pu être prise en charge et placée en famille d’accueil. A peine 14 heures plus tard, elle a accouché de 9 chiots en parfaite santé, transformant ce sauvetage de dernière minute en petit miracle.

A Brookhaven, dans l'Etat du Mississippi (Etats-Unis), des passants ont repéré une chienne errante enceinte et en ont aussitôt informé les autorités. Des agents animaliers se sont rendus sur place et ont pu la localiser rapidement. Ils l'ont ensuite emmenée à la fourrière de la ville.

Cette dernière manquait déjà cruellement de places. Cela signifiait malheureusement pour la chienne qu'elle risquait d'être euthanasiée. Par chance, l'équipe de Safe Haven Rescue of Mississippi a eu vent de la situation et est immédiatement intervenue.



Safe Haven Rescue of Mississippi

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L'association a pris la chienne en charge, lui sauvant ainsi la vie, mais aussi celle de ses bébés à naître. Elle l'a ensuite confiée à Kristi Buffington Wilcox, mère d'accueil bénévole.

« C'est une très bonne maman »

Tout le monde a été touché par l'extrême douceur de la chienne, à commencer par Christina Segura, la présidente de Safe Haven Rescue of Mississippi. « Nous avons décidé de l'appeler Sweet Caroline, comme la chanson [de Neil Diamond] », explique celle-ci à The Dodo .

Le sauvetage de Sweet Caroline arrivait à point nommé ; le lendemain, à peine 14 heures après avoir quitté la fourrière, la chienne a donné naissance à 9 magnifiques chiots. La portée est constituée de 7 mâles et 2 femelles, tous en très bonne santé.



Safe Haven Rescue of Mississippi

« Elle se porte à merveille, c'est une très bonne maman, attentive, qui prend bien soin de ses chiots », assure Christina Segura.

Les petits canidés grandissent dans des conditions optimales. Leur mère est ravie de pouvoir les élever dans le confort et la sécurité d'une maison, ne manquant de rien et n'ayant pas à se soucier de sa survie au quotidien.

« Nous aimerions voir une plus grande implication locale »

Lorsqu'ils auront passé le cap du sevrage et atteindront l'âge de 8 à 10 semaines, ils pourront être proposés à l'adoption, tout comme Sweet Caroline d'ailleurs. Elle aussi mérite d'avoir une famille aimante pour toujours après avoir connu l'errance et la maternité.

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Safe Haven Rescue of Mississippi

La chienne et ses chiots seront très probablement stérilisés au préalable. Christina Segura veut justement encourager les membres de la communauté locale à contribuer à enrayer le phénomène de l'errance en faisant stériliser leurs animaux de compagnie.

« Nous aimerions voir une plus grande implication locale, avec des familles ouvrant leurs portes pour accueillir des animaux et sauver des vies, dit-elle à ce propos. De même, si vous voyez un chien en détresse, n'hésitez pas à nous appeler pour le signaler. »