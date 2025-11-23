Tous les 2 handicapés, ces chiots s'apportent un soutien mutuel qui leur permet d'affronter les difficultés de la vie (vidéo)

Walter et Matilda éprouvent tous les 2 des difficultés. Pris en charge par une association spécialisée, ils ont appris à surmonter les épreuves ensemble. Malgré leurs limites, ils évoluent dans la vie et s’amusent énormément.

Situé à Rochester (New York, États-Unis), cette unité a pour vocation d’apporter un soutien aux animaux touchés par un handicap ou des blessures lourdes. L’idée est de les mener vers une certaine autonomie et les amener à créer des liens entre eux. Une harmonie a tout de suite été remarquée entre Walter et Matilda qui s’apprêtent à vivre des lendemains heureux.

Une noble mission

Cleft Rescue Unit travaille avec un grand nombre de bénévoles. En effet, le public de chats et de chiens qu’elle accueille nécessite des soins particuliers, que ce soit pour des fentes palatines ou d'autres handicaps. Les animaux qui y séjournent sont touchés par des problèmes de développement ou des lésions survenues après leur naissance. Ils ont tous besoin d’une prise en charge spéciale. Au quotidien, expliquait PetHelpful, parents d’accueil, salariés et bénévoles s’activent pour redonner de l’espoir à ces boules de poils trop souvent délaissées.

Un duo soudé

Walter est un Bouledogue Anglais qui éprouve des difficultés de stabilité et peine donc à se déplacer. Matilda elle est une Teckel qui a été amputée de ses pattes avant peu après sa naissance. Tous les 2 partagent une grande partie de leur temps. Du même âge, ils sont devenus des meilleurs amis quasiment instantanément.

L’importance de l’amitié dans la guérison

Une vidéo postée sur le compte TikTok « @crurescue » montre à quel point l’amitié est importante lors d’une rémission. Walter et Matilda ne sont pas complètement sortis d’affaire, mais s’apportent un soutien mutuel qui leur permet d’affronter les difficultés du quotidien.

Dans la vidéo en question, les 2 chiens jouent à leur manière en se bousculant, en se poussant d’une manière très attendrissante. Les internautes ont évidemment adoré ce duo qui ne suscite que la tendresse.

« Ces deux-là sont les plus mignons »

Walter et Matilda sont pour l’heure encore bien au chaud dans leur famille d’accueil. Leurs besoins étant uniques, ils vont rester encore quelque temps auprès d’elle. La recherche d’une famille se fera par la suite. L’adoption d’un chiot atteint de handicap est une formidable aventure, expliquait la bénévole, dès lors que l’on n’y est suffisamment préparé.

Pour le moment, les meilleurs amis avancent à leur rythme. Walter progresse dans la marche tandis que Matilda commence à adopter son fauteuil roulant.