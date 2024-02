Un chien se coince la tête dans une caisse et fuit pendant plusieurs mois les agents animaliers qui cherchent à le libérer

Depuis des mois, des témoins voyaient ce pauvre chien qui errait en ayant la tête coincée dans une caisse en plastique et personne ne parvenait à l’approcher suffisamment pour l’en débarrasser. Pas même les services animaliers locaux. Les agents n’avaient toutefois pas l’intention de baisser les bras.

Un chien errant a fini par être libéré de la caisse dont sa tête était prisonnière depuis plusieurs mois, rapportait WKRG. Même si l’animal n’a pu être capturé, il n’aura désormais plus à supporter ce « casque » en attendant qu’on le mette en sécurité et lui trouve un foyer.

Les agents du service animalier de la ville de Mobile, dans l’Etat de l’Alabama (Etats-Unis), suivaient les déplacements d’un insaisissable chien en vue de lui venir en aide. Ce dernier avait la tête coincée dans une caisse en plastique et ne laissait personne l’approcher pour l’en délester. Chaque tentative de sauvetage se soldait par un échec, car le quadrupède effrayé prenait systématiquement la fuite en courant et allait se cacher.



Martin Miller / Instagram

Les signalements des habitants préoccupés par le sort du chien continuaient de parvenir audit service, mais l’intéressé ne se laissait toujours pas capturer.

Le service animalier du comté est venu prêter main forte à celui de la ville, et les 2 équipes ont poursuivi la traque du canidé durant de longs mois. Un vétérinaire local s’est joint à leur quête.

Libéré de la caisse, mais pas encore de l’errance

Le dénouement, quoiqu’incomplet, est arrivé le mercredi 21 février. La mobilisation des agents et du vétérinaire a fini par porter ses fruits. Ils ont réussi à rattraper le chien et à retirer la caisse de sa tête. Le toutou errant était soulagé de retrouver la liberté et n’avait d’ailleurs pas l’intention de renoncer à celle-ci. Une fois l’objet encombrant parti, il a de nouveau pris la poudre d’escampette, ne laissant pas le temps à ses sauveurs de l’immobiliser.



Martin Miller / Instagram

Ces derniers n’ont toutefois pas dit leur dernier mot. Ils sont plus que jamais décidés à mettre la main sur lui une bonne fois pour toutes pour l’examiner, le soigner et l’aider à connaître la vie de famille heureuse qu’il mérite.

Martin Miller, un bénévole écossais établi en Alabama, s’est réjoui sur Instagram de ce sauvetage auquel il a pris part et a félicité « les incroyables équipes du service animalier de la ville de Mobile et de celui du comté de Mobile » pour avoir œuvré main dans la main afin de secourir ce chien. « Je suis tellement fier de faire partie d’un groupe de personnes aussi incroyable », a-t-il ajouté.

