Ignorée lors d'un événement d'adoption, cette chienne séniore retrouve le sourire grâce à une nouvelle inattendue (vidéo)

Après avoir été sauvée sur une autoroute très fréquentée, Baby Girl s’est retrouvée au refuge pour animaux du comté d’Orange (États-Unis). Afin de lui trouver une famille aimante pour la vie, les bénévoles de l’organisme ont emmené la chienne séniore à un événement d’adoption qui – hélas – n’a pas donné le résultat escompté. Heureusement, la déception a très vite laissé place à la joie…

Avant de rejoindre les pensionnaires du refuge animalier du comté d’Orange (OCAS), Baby Girl a connu les affres de l’errance. Comme l’explique The Dodo, la boule de poils grisonnante a été repérée par un bon samaritain sur une autoroute très fréquentée. « Cette personne a réussi à l’arrêter et à la faire monter dans sa voiture, lui sauvant peut-être la vie », précise un porte-parole d’OCAS.

Une fois mise en sécurité au refuge, l’ex-va-nu-pattes a montré à ses bienfaiteurs à quel point elle était affectueuse. « Elle est douce et gentille avec les humains, et elle a partagé son espace avec d’autres chiens, soulignent ses anges gardiens, nous ne savons rien de son passé ni combien de temps elle a vécu dans l’errance. Mais nous savons une chose : elle mérite mieux que de passer ses vieux jours dans notre refuge. »

© OCAS Foster Canine Chronicles / Facebook

Une chienne complètement ignorée

Par la suite, Baby Girl a été placée en famille d’accueil chez Su Morrison, une bénévole attentionnée. La chienne de 9 ans a ainsi troqué l’agitation du refuge contre le calme et la chaleur d’un doux foyer.

Mais les semaines se sont transformées en mois, et Baby Girl ne trouvait toujours pas d’adoptants. Elle est ainsi devenue l’une des pensionnaires les plus anciennes d’OCAS. Pour augmenter ses chances de réaliser son plus grand rêve, ses bienfaiteurs ont décidé de la faire participer à un grand événement d’adoption, qui réunissait des milliers de visiteurs en 2 jours.

Malheureusement, personne ne prêta attention à cette adorable « mamie ». Déprimée, elle passait son temps à regarder le défilé des adoptants potentiels qui ne la remarquaient même pas…

Une nouvelle réjouissante

À la fin du week-end, 58 pensionnaires d’OCAS ont été adoptés. Baby Girl, quant à elle, a quitté les lieux avec le cœur brisé.

Toutefois, sa tristesse a rapidement été chassée par l’arrivée du bonheur : la vieille boule de poils a finalement reçu le dossier d’adoption idéal ! En effet, sa mère d’accueil, qui est tombée sous son charme dès le premier jour et ne voyait plus sa vie sans elle, a exprimé sa volonté de la garder pour toujours.

A lire aussi : Une femme pensait sauver une seule chienne, mais découvre une famille entière de 9 chiots terrée sous une maison

© OCAS Foster Canine Chronicles / Facebook

Officiellement adoptée par son humaine préférée, la chienne à l’hiver de sa vie passe désormais ses journées à se promener et à vivre des moments précieux en famille. Naguère si triste et abattue, Baby Girl est aujourd’hui la chienne la plus heureuse au monde grâce à son foyer d'accueil devenu son foyer pour toujours !