Des nouvelles de la chienne enceinte étranglée par un fil métallique dont on connaît maintenant la provenance et sous surveillance constante avec son chiot à naître

L’histoire poignante d’une chienne gestante et dont la tête était enflée à cause d’un câble métallique étrangleur connaît aujourd’hui une nouvelle étape. Son état de santé, celui de son chiot à naître et les suites de l’enquête se précisent peu à peu.

Le lendemain de la découverte de cette chienne enceinte, seule au bord de la route avec un fil métallique profondément enfoncé autour du cou, de nouvelles informations ont été communiquées par l’unité de protection animale du bureau du shérif du comté de New Kent, en Virginie (Etats-Unis).

Dans une mise à jour publiée sur Facebook , ladite unité a tout d’abord révélé le nom choisi pour la chienne : Maude. Un nom désormais bien connu des habitants locaux, tant son histoire a suscité une vague de compassion et de soutien.

Une chienne toujours hospitalisée et étroitement surveillée

Maude est toujours prise en charge dans une clinique vétérinaire. Son état reste sérieux, mais elle bénéficie de soins constants. Elle reçoit notamment des perfusions, des antibiotiques et des antidouleurs, tandis que les vétérinaires la surveillent jour et nuit pour évaluer sa réaction aux traitements.



De nombreux examens ont été réalisés afin d’avoir une vision complète de son état de santé : radiographies, échographies et analyses de sang. Les équipes s’assurent qu’elle soit suivie “de la truffe à la queue”, comme le précise le bureau du shérif.

En ce qui concerne sa gestation, les vétérinaires ont confirmé que Maude ne porte qu’un seul chiot, mais qu’il est très gros, ce qui rend la situation délicate. Une césarienne avait été envisagée dans un premier temps, mais elle n’a pas encore été pratiquée. Ils préfèrent l’éviter pour l’instant, compte tenu de l’état de santé de la chienne, et attendent de voir si une mise bas naturelle est possible. Maude n’a pas encore commencé le travail.

Un élan de solidarité massif

Depuis la publication du premier appel à témoins, le soutien de la communauté a surpassé les attentes. Les responsables de la protection animale du comté évoquent un “large flot de soutien” et remercient chaleureusement toutes les personnes ayant adressé leurs dons, messages ou partages.

L’objectif initial de 10 000 dollars (8 500 euros environ) a été largement dépassé. Les frais médicaux de Maude sont désormais entièrement couverts, y compris en cas de complications futures. Les fonds excédentaires seront consacrés à d’autres animaux nécessitant des soins médicaux dans le comté de New Kent.

Le fil métallique était un piège à coyotes, des zones d’ombre persistent

Autre élément majeur de cette mise à jour : la nature du fil métallique qui étranglait Maude a pu être identifiée. Il s’agirait en effet, d’un piège à collet destiné aux coyotes. Ce dispositif utilisé par les trappeurs fonctionne comme un lien coulissant, se resserrant progressivement.

Les autorités ont travaillé avec le service chargé de la protection de la faune sauvage en Virginie afin de mieux comprendre ce système. En principe, ce type de piège doit comporter un cran de blocage empêchant un serrage excessif. Or, celui retrouvé autour du cou de Maude n’en avait pas, ce qui a entraîné une compression extrêmement dangereuse de sa gorge.

A ce stade, de nombreuses questions restent sans réponse. On ignore où ce piège a été installé, par qui, comment Maude s’y est retrouvée coincée et comment elle a réussi à s’en libérer. L’enquête se poursuit, et les autorités continuent de solliciter toute personne susceptible de détenir des informations.

Une chienne courageuse, soutenue par toute une communauté

Si Maude et son chiot ne sont pas encore totalement tirés d’affaire, la chienne peut aujourd’hui compter sur une mobilisation exceptionnelle et sur des soins attentifs. Après ce qu’elle a enduré, chaque jour passé sous surveillance est un pas de plus vers l’espoir.

L’unité de protection animale du comté de New Kent promet qu’elle continuera de se battre, pour Maude comme pour tous les animaux en détresse.