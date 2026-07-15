Sauvée de l'attaque d'un prédateur par un chauffeur de bus, une chienne errante réfugiée dans son bus est désormais prête pour l'adoption

Après avoir échappé de justesse à un coyote grâce à un refuge aussi inattendu que salvateur, Lexy a retrouvé la sécurité et attend désormais une famille pour écrire un nouveau chapitre de sa vie. L'incroyable aventure de cette chienne, reconstituée grâce à des images de vidéosurveillance, a ému les membres de l'association qui l'a prise en charge.

Lexy, une croisée Shar-Pei / Labrador Retriever de 3 ans, est désormais prête à rencontrer sa future famille après avoir été retrouvée à bord d'un bus où elle tentait de se protéger d'un prédateur, rapportait FOX 56 .

La Lexington Humane Society, association de protection animale basée à Lexington dans l'Etat du Kentucky (Etats-Unis), a effectivement annoncé le mardi 14 juillet sur sa page Facebook que la chienne en question était désormais prête pour l'adoption après s'être remise de sa mésaventure.



Lexington Humane Society / Facebook

Dans sa publication, l'organisation indiquait que Lexy avait été découverte par un employé de l'entreprise de transport Lextran à bord de l'un de ses bus. Elle était cachée derrière un siège et semblait terrifiée.

Ce n'est qu'après avoir visionné les enregistrements de la caméra de surveillance du véhicule qu'il a compris comment elle s'était retrouvée dans une telle situation.

Quelques instants plus tôt, la chienne avait été poursuivie par un coyote. Le chauffeur s'en était rendu compte et avait immédiatement arrêté le bus pour effrayer le canidé sauvage, qui avait fini par rebrousser chemin. A l'insu du sauveur de Lexy, cette dernière s'était discrètement faufilée dans l'autocar pour s'y abriter.

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« Elle est intelligente, affectueuse et tellement craquante »

Dans la foulée de son sauvetage, la rescapée a été confiée à la Lexington Humane Society, qui est à présent à la recherche d'un foyer chaleureux et aimant pour sa nouvelle protégée.

D'après l'association, elle a eu plusieurs noms depuis son arrivée, avant de s'appeler définitivement Lexy : Sharpie, Expo Marker, Roadrunner…

« Elle est intelligente, affectueuse et tellement craquante que même son petit derrière tout fripé mériterait son propre fan-club. Vraiment ! Dès que vous la rencontrerez, vous comprendrez », peut-on lire sur le post Facebook, où la Lexington Humane Society invite les personnes intéressées à venir la rencontrer dans son campus à Macomb pour lui offrir « la fin heureuse vers laquelle son incroyable voyage l'a menée ».

L'info Woopets : pourquoi un chien traumatisé peut-il rester caché longtemps, même une fois la menace écartée ?

Le traumatisme d'une attaque déclenche chez le chien des mécanismes de survie instinctifs. Après une forte frayeur, certains animaux cherchent avant tout un endroit calme et étroit où ils se sentent protégés, quitte à y rester de longues heures.

Pendant cette période, il est préférable d'éviter de le forcer à sortir de sa cachette. Une approche calme, une voix douce et la mise à disposition d'eau et de nourriture à proximité sont généralement plus efficaces pour l'aider à reprendre confiance.

Si le chien reste prostré, refuse de s'alimenter, présente des blessures ou continue à manifester une peur intense au-delà de quelques jours, une consultation chez un vétérinaire est recommandée afin d'écarter une douleur ou un trouble lié au stress.