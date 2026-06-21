Restées seules dans une maison pendant plusieurs jours après le décès de leur propriétaire, 2 chiennes redécouvrent avec joie le monde extérieur

Après le décès de leur propriétaire, 2 chiennes étaient livrées à elles-mêmes dans la maison du défunt. Prises en charge par la Fondation 30 Millions d'Amis, Tequila et Orane ont été confiées à un refuge partenaire de l’Oisemont (80). En plus de découvrir le monde extérieur, les boules de poils attendent d’être adoptées par une famille aimante.

Comme l’explique la Fondation 30 Millions d’Amis dans un article, Tequila et Orane vivaient seules dans une maison depuis 4 jours après le décès de leur propriétaire.

« Les héritiers du défunt ignoraient leur existence, précise une enquêtrice-bénévole nommée Géraldine, nous avons découvert Tequila, l’American Staff, dans une sorte de chariot exigu et Orane, la Jack Russell, vagabondait dans la maison qui était un véritable bric-à-brac. » Lors de l’intervention, 2 poules ont également été retrouvées dans une cour bétonnée de 5m2, sans accès à l’herbe.

« Heureuses de voir du monde et de recevoir un peu de réconfort »

Tous les animaux ont été sauvés. Les chiennes, âgées de 5 et 9 ans, semblaient redécouvrir le monde extérieur. « Elles étaient toutes excitées de sortir, mais surtout heureuses de voir du monde et de recevoir un peu de réconfort », indique Géraldine.

Les poules ont également adopté un comportement émouvant. « En découvrant l’herbe, elles se sont immédiatement précipitées sur les graines et ont commencé à explorer leur nouvel environnement », confie l’association Les Sans Colliers, qui a pris les gallinacés sous son aile.

© Les Sans Colliers 80 / Facebook

Des chiennes heureuses de découvrir le monde extérieur

Tequila et Orane ont rejoint le Refuge de Oisemont (80), partenaire de la Fondation 30 Millions d’Amis. « Elles étaient heureuses de sortir et découvrir le monde extérieur, mais lorsqu’elles ont dû rejoindre un box, c’était la grosse crise ! », souligne l’enquêtrice-bénévole.

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Depuis leur arrivée, les 2 boules de poils sont câlines, calmes et mangent bien. Toutefois, leurs bienfaiteurs s’interrogent sur leurs anciennes conditions de vie, car pour elles,« les balades semblent inconnues », relève la Fondation. « Orane refuse d’être promenée en laisse, ce qui nous interroge, peut-on lire, en revanche, elle demande de l’attention en permanence. »

Désormais en sécurité et vaccinées, les chiennes sont disponibles à l’adoption. Une fois adoptées, elles pourront enterrer leurs mauvais souvenirs et aller de l’avant, en compagnie d’adoptants aimants et bienveillants.