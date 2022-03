L'histoire insolite d'un Border Collie qui se perd lors d'une promenade et prend le bus pour rentrer chez lui !

Pepper a causé une sacrée frayeur à sa famille. La chienne s'est perdue au cours d'une promenade dans un parc à Stevenage, en Angleterre. Bien décidée à rentrer chez elle, la femelle Border Collie est montée dans un bus !

Pepper profitait d'une bonne balade dans un joli écrin de verdure en compagnie de Julie Jones, la maman de sa propriétaire répondant au nom de Charlotte. Tout se déroulait pour le mieux, lorsque la femelle Border Collie de 2 ans est tombée nez à nez avec un groupe d'oies. Difficile de résister... La chienne a couru après les volatiles, mais n'est pas revenue, au grand dam de son accompagnatrice.

En voulant chasser les oiseaux, Pepper s'est malheureusement perdue. À la suite de cette disparition, Charlotte et son compagnon prénommé Saffron ont fouillé le quartier de long en large, sans succès. Le couple a également lancé un SOS sur les réseaux sociaux. Hélas, Pepper restait introuvable.

© Charlotte Jones

Un voyageur inattendu dans le bus

Pendant que ses humains préférés se faisaient un sang d'encre, Pepper a galopé sur plus de 4 kilomètres en direction de la gare routière située dans le centre-ville. Il faut dire que la chienne a l'habitude de se déplacer en bus avec sa famille.

Lorsqu'elle a vu le véhicule n°7 approcher, elle n'a pas hésité une seule seconde et a naturellement grimpé à l'intérieur, sous le regard médusé des voyageurs. Quant au chauffeur, il pensait que le propriétaire de l'animal se trouvait derrière. D'après Daily mail, une femme a reconnu Pepper et a prévenu le conducteur. Elle aurait ensuite contacté le couple et serait restée avec la femelle Border Collie tout au long du trajet.

© Charlotte Jones

Après 15 minutes de route, le voyageur à 4 pattes est descendu à un arrêt bien précis avec la dame. Puis, le duo a attendu l'arrivée de Charlotte et Saffron. « Elle savait quand se lever, a déclaré Charlotte Jones, nous avons fait ce trajet en bus pendant si longtemps, les portes se sont ouvertes et elle a sauté. »

© Charlotte Jones

Bien sûr, la jeune femme a grandement remercié la bonne âme qui avait veillé sur sa boule de poils. Une mésaventure insolite qui, heureusement, se termine bien !