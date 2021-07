Un Yorkshire Terrier courageux affronte un coyote pour protéger sa propriétaire de 10 ans (vidéo)

Bien qu'elle soit de petite taille, Macy est une chienne courageuse. Alors qu'elle se baladait avec sa propriétaire âgée de 10 ans dans un quartier de Toronto (Canada), un coyote a surgi. L'animal sauvage a poursuivi le duo et a affronté le Yorkshire.

Lily Kwan promenait tranquillement son chien lorsque l'incident est arrivé. Un coyote a commencé à les poursuivre. La fillette a couru vers la maison d'un voisin en criant à l'aide. Dans la précipitation, elle a lâché la laisse. « Personne ne m'a entendue. J'ai vu ce coyote essayer d'attaquer mon chien alors j'ai sonné et frappé à la porte des gens », a expliqué Lily Kwan à People.

Macy s'est retrouvée nez à nez avec l'agresseur. Pour protéger sa jeune amie, elle a combattu le canidé plus grand et plus fort qu'elle. « Mon chien ferait n'importe quoi pour notre famille, donc je ne suis pas surprise qu'elle l'ait fait », a confié Dorothy Kwan, la maman de Lily. « C'est notre petite héroïne. »

Mais la femelle Yorkshire Terrier n'est pas ressortie indemne de ce combat...

Le Yorkshire a été gravement blessé par le coyote

Macy a été transportée d'urgence dans une clinique vétérinaire après que le coyote se soit éloigné. Ce dernier l'a blessée au niveau du torse et d'une patte. Une opération chirurgicale a été nécessaire pour la sauver.

© Dorothy Kwan

Dorothy Kwan a lancé un appel aux dons pour payer la facture très élevée. L'objectif des 10 000 $ (environ 8 500 €) a été largement dépassé : la famille a reçu plus de 30 000 $ à ce jour (environ 25 000 €) ! Grâce à la générosité d'inconnus, les frais vétérinaires ont été réglés.

Quant à Macy, elle est sortie des soins intensifs et se repose à la maison. D'après ses propriétaires, elle est sur la voie de la guérison.

© Dorothy Kwan

Ils n'oublieront jamais l'acte héroïque de leur compagnon à 4 pattes bien-aimé. Aujourd'hui, ils font tout pour la soigner.

Le chien est-il vraiment le meilleur de l'homme ? La famille Kwan vous répondra assurément « oui ».