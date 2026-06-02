Ce Corgi devenu silencieux après la mort de son frère a retrouvé sa voix grâce à l’amour de sa famille (vidéo)

Les Corgis sont connus pour leur expressivité et leur attachement unique à leurs maîtres. Mais après la perte brutale de son frère Graffiti, Brady s’est muré dans un silence inhabituel. Toujours touché par ce deuil, ce chien âgé commence pourtant, peu à peu, à retrouver sa voix grâce à la bienveillance de ses maîtres. Il recommence même à hurler comme avant !

Les Corgis sont bien connus pour 3 qualités particulières : leur instinct de chien de troupeau, leur attachement profond à leurs maîtres et leurs hurlements expressifs. Quand l’un de ces chiens perd soudainement cette manière si unique de s’exprimer, le silence qui s’installe peut sembler particulièrement lourd. C’est précisément ce qu’ont vécu les maîtres de Brady, un toutou qui a récemment vécu un drame.

Le silence assourdissant d’un chien endeuillé

Brady et Graffiti formaient un duo inséparable. Ces 2 Corgis très complices partageaient en effet tout au quotidien. Mais la disparition soudaine de Graffiti, emporté par un cancer fulgurant, a brutalement bouleversé cet équilibre.

© @bradygraffiti_corgis / TikTok

Pour Brady, le choc a été immense : ce toutou âgé, habitué à vivre aux côtés de son frère, a perdu ses repères et a même cessé de hurler. Il était comme plongé dans un profond silence, ce qui a bouleversé ses maîtres.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

Toutefois, grâce à leur présence et à leur affection, Brady a heureusement commencé à retrouver peu à peu sa voix et à sortir de ce silence pesant.

Un retour progressif à la vie

Comme on peut le voir dans une vidéo TikTok relayée par PawNation, Brady semble avoir aujourd'hui retrouvé un certain équilibre après la perte de son frère. On y voit notamment le toutou recommencer à hurler joyeusement en cœur avec ses maîtres.

Si ce retour à la vie progressif a été possible, c’est certainement grâce à la bienveillance de ses propriétaires. Eux aussi profondément affectés par la perte de Graffiti, ils ont néanmoins été présents pour leur seconde boule de poils, en la couvrant d’amour et en maintenant un quotidien stable.

Dans ce foyer où les habitudes ont été maintenues malgré le drame, Brady a en effet pu bénéficier d’un cadre rassurant qui l’a aidé à traverser son deuil. Jour après jour, à travers les câlins, la routine et la patience, il réapprend à habiter pleinement son environnement. Sa joie n’est plus exactement la même qu’avant, mais une forme différente commence à s’installer.

© @bradygraffiti_corgis / TikTok

Ainsi, l’histoire de Brady nous montre qu’avec du temps, de la stabilité et beaucoup d’affection, un animal peut peu à peu surmonter un deuil et retrouver enfin une forme d’apaisement.

A lire aussi : Très attentionné envers son meilleur ami âgé et malentendant, ce chien trouve un moyen touchant de le prévenir de l'arrivée de leurs humains (vidéo)

L’info Woopets - Comment aider un chien en deuil ?

La détresse de Brady après la perte de Graffiti nous rappelle que les chiens aussi ressentent profondément le chagrin, même s’ils ne peuvent pas l’exprimer comme nous. Pour accompagner un chien en deuil, plusieurs gestes simples mais essentiels peuvent aider à l’apaiser et à l’aider à se reconstruire :