Un canoéiste se mue en héros en apercevant une chienne coincée sous un tronc d'arbre et pataugeant dans la boue

En s’engageant dans une traversée du Canada en canoë, Tom Hudson n’avait certainement pas prévu de sauver la vie d’une chienne perdue et prise au piège dans une rivière. C’est précisément ce qu’il a fait et a eu la bonne idée de filmer la scène.

Lorsque Tom Hudson, youtubeur néo-zélandais de 41 ans, n’exerce pas son métier de capitaine de voilier, il s’adonne à sa passion du canoë tant dans son pays qu’ailleurs dans le monde.

Récemment, il s’est rendu au Canada où il s’en est donné à cœur joie en arpentant les cours d’eau à bord de son embarcation et en découvrant des paysages à couper le souffle.



Le lundi 29 juillet, alors qu’il évoluait sur une rivière près du Pas dans le Manitoba, il a été interpellé par « un aboiement très faible » et a décidé d’aller voir cela de plus près. Il a ainsi découvert une Chienne de montagne des Pyrénées séniore en mauvaise posture. La malheureuse se débattait dans la vase et était coincée sous un tronc d’arbre.



Tom Hudson a rapidement réagi en poussant le tronc pour la libérer. La chienne était toutefois trop épuisée pour bouger. Il l’a portée pour l’installer à bord de son canoë.

« Elle n'avait manifestement pas pu se reposer ni dormir, car si elle l'avait fait, elle se serait noyée. Elle était juste là dans l'eau, éveillée et épuisée », raconte-t-il à la CBC.

La femelle Patou était terrifiée, à la fois à cause de ce qu’elle venait de vivre et par le fait de se retrouver sur une embarcation alors qu’elle n’en avait clairement pas l’habitude.

La famille d’Ivy retrouvée

Son sauveur a parcouru 300 à 400 mètres jusqu’au prochain quai. Là, il a remarqué des empreintes de pattes canines qu’il a décidé de suivre. Elles menaient vers une maison. Il a sonné à la porte et un homme a ouvert. C’était le propriétaire de la chienne qui la cherchait depuis un jour et demi. La rescapée a 14 ans et répond au nom d’Ivy.

Le maître, Tom Stait, était soulagé de la retrouver et elle était tout aussi ravie d’être de retour chez elle et auprès des siens, même si elle était trop fatiguée pour manifester sa joie.



Après avoir été lavée, Ivy a pu se reposer, manger et boire à la maison. Reconnaissant, Tom Stait a invité Tom Hudson à dîner et à passer la nuit chez lui. Le lendemain, Ivy a retrouvé sa capacité à marcher après avoir repris des forces.



Voici la vidéo du sauvetage, partagée par Tom Hudson sur son compte Instagram :

