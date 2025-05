Sauvée 24 heures avant son euthanasie, une chienne témoigne sa profonde gratitude à sa bienfaitrice (vidéo)

Aux États-Unis, les refuges font régulièrement face à une saturation de leur capacité d’accueil. Pour y remédier, leur seule solution est la pratique de l’euthanasie des pensionnaires les plus anciens. Camille, une femelle de type Bull dont personne ne voulait, était ainsi à 24 heures de se faire piquer. C’était sans compter sur l’intervention inespérée d’une protectrice providentielle.

Camille et sa sœur Gracie sont 2 femelles croisées Pitbull, pensionnaires au sein du Lancaster Park Care Center situé à Los Angeles (États-Unis). Comme souvent avec les toutous de type Bull, il est difficile de susciter l’intérêt des adoptants potentiels, la faute à des préjugés tenaces quant au supposé caractère agressif de ces animaux.

Malheureusement, aux États-Unis, il arrive trop souvent que les refuges se retrouvent débordés par le grand nombre d’abandons. Aussi, afin de libérer de la place pour donner leur chance à d’autres animaux dans le besoin, certains centres euthanasient leurs pensionnaires les plus âgés. Après une longue période d’attente, c’est donc le triste sort qui attendait Camille et Gracie.

© @annaxjames / TikTok (capture d'écran)

Entre alors en scène Anna James. Cette jeune musicienne, habitant la Cité des Anges, est également bénévole au sein d’une organisation spécialisée dans le sauvetage et la réadaptation de chiens. C’est grâce aux réseaux sociaux qu’elle a entendu parler du destin funeste qui attendait Camille comme elle le rapporte à Newsweek : “J'ai vu sur un média social qu'elle était à 24 heures de l'euthanasie, alors j'ai su que je devais me lever tôt le lendemain matin et faire 90 minutes de route pour la sauver”.

© @annaxjames / TikTok (capture d'écran)

C’est ainsi qu’Anna s’est retrouvée au Lancaster Park Care Center. Initialement partie pour sauver Gracie, la jeune femme n’a pu se résoudre à faire un choix entre les 2 pauvres toutous. En larmes, elle a donc appelé son compagnon qui lui a dit de les prendre toutes les 2 et qu’ils aviseraient ensuite. Heureusement, un homme a fait son apparition et semblait lui aussi s’intéresser à Gracie. Anna a aussitôt sauté sur l’occasion : “Super ! Vous prenez Gracie, je prends Camille”.

© @annaxjames / TikTok (capture d'écran)

À l’origine, le plan de la jeune musicienne était d’accueillir la chienne en tant que famille d’accueil, lui offrant ainsi un sursis dans l’attente de trouver un foyer définitif. Cependant, il semble que Camille (qui s’appelle désormais Ruby) en ait décidé autrement comme le montre une vidéo postée par Anna sur TikTok où l’on voit la boule de poils particulièrement attachée à son ange gardien. De l’aveu même d’Anna : “Nous l'aimons déjà tellement, [...] elle pourrait être un échec en famille d'accueil” ; ce qui signifierait alors pour Ruby une adoption définitive.

