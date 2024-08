Un chien âgé intègre une famille d’accueil en attendant d’être adopté et comble totalement celle-ci de bonheur

Il y a environ un an, Kazuko Takao commençait sa première expérience en tant que famille d’accueil pour animaux dans le besoin. Dans ce contexte, elle a accueilli le gentil Barley, qui lui a beaucoup apporté. Prise d’empathie pour l’animal, elle a fait bien plus que lui offrir l’hospitalité.

Kazuko Takao vit avec sa famille dans la ville de Tokyo, au Japon. Puisqu’elle disposait de temps et d’espace pour accueillir des animaux, elle s’est inscrite en tant que bénévole auprès d’un refuge local et avait pour mission de s’occuper temporairement de ses pensionnaires le temps qu’ils soient adoptés. C’est ainsi qu’elle a fait la rencontre de Barley, qui a changé sa vie.

Barley a été son tout premier invité canin, précisait The Japan Times. Le chien de 14 ans bénéficiait alors d’un environnement familial plutôt que du cadre stressant que peut générer un refuge. Ainsi, la boule de poils a rapidement dévoilé sa belle personnalité à sa bienfaitrice, car elle se sentait en confiance : « À la maison, c’était un parfait gentleman, doux, gentil et calme » déclarait-elle.

© Yukari Yamaguchi

Une adoption difficile

Toutefois, quand Barley posait les pattes à l’extérieur, c’était une autre affaire. Le chien pouvait vite se laisser déborder par ses émotions quand il n’était pas à l’aise quelque part, ce qui a déjà compromis son adoption. Kazuko l’emmenait parfois dans des événements d’adoption pour qu’il trouve sa perle rare. Mais le toutou ne se faisait pas remarquer de la meilleure façon : « Dès qu’il se rendait à un événement d’adoption, il se mettait à aboyer comme un fou » témoignait-elle.

Malheureusement, son comportement dissuadait les familles de l’adopter. Petit à petit, elle s’est rendu compte qu’il aurait du mal à trouver des propriétaires. D’autant plus qu’il avait subi des blessures et souffert de plusieurs maladies pendant son séjour. Il était également âgé et cela peut représenter un frein pour les adoptants.

© Yukari Yamaguchi

Là où il devait être

Kazuko a commencé à ressentir de la culpabilité vis-à-vis du canidé. Elle avait l’impression de l’avoir mis en situation d’échec en l’emmenant dans des endroits stressants. De plus, plus les mois passaient, plus le lien entre elle et lui se renforçait. Face à ces constats et en accord avec sa famille, elle a pris la décision de l’adopter.

Barley est officiellement devenu un membre du foyer et est très aimé : « Quand nous l'avons adopté, nous nous sommes dit qu’il s’appelait désormais Barley Takao ! » affirmait la mère de famille.