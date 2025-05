Sauvé in extremis par un bon samaritain alors qu'il traversait la route, ce chien aveugle rêve désormais d'un nouveau départ

Kaitlyn Ewing est la responsable des admissions, du sauvetage et de la coordination des familles d'accueil à la Humane Society of Catawba County, une association de protection animale basée en Caroline du Nord (Etats-Unis). Elle a été témoin de l’arrivée de Teddy au refuge et sait à quel point ce chien mérite qu’on lui donne sa chance.

D’après elle, ce Shih Tzu aveugle avait été secouru fin avril 2025 à Newton par un bon samaritain qui venait de le découvrir au beau milieu d’une rue très fréquentée. Sans l’intervention de cette personne, il aurait très probablement été renversé par l’un des nombreuses voitures empruntant cette voie.



Humane Society of Catawba County / Facebook

« Trouvé errant dans la circulation, effrayé, le pelage emmêlée et aveugle, Teddy nous a été amené par un inconnu bienveillant qui savait qu'il n'avait aucune chance de survivre seul », confirmait la Humane Society of Catawba County sur sa page Facebook.

« Il n'a que 2 ans, mais il a déjà vécu plus de souffrances qu'un chien ne devrait jamais en connaître », poursuivait l’association, ajoutant que « malgré tout, son cœur est grand ouvert. Il est joueur, gentil et a simplement envie d'être près de quelqu'un qui se soucie de lui. »

Les membres de l’équipe de la Humane Society of Catawba County pensent que Teddy est né aveugle. « Une malformation génétique a causé une anomalie oculaire et rendu ses yeux non fonctionnels, indiquait l’association à ce sujet. Ils doivent désormais être retirés chirurgicalement pour prévenir des douleurs et une infection persistantes. »

En outre, le chien s’est avéré positif au ver du cœur, parasite responsable de la maladie appelée dirofilariose.

« L'un des chiens les plus adorables que vous puissiez rencontrer »

Il reçoit les soins dont il a besoin et espère désormais un nouveau départ, d’abord en famille d’accueil, puis dans un foyer d’adoption.



Humane Society of Catawba County / Facebook

« Teddy est l'un des chiens les plus adorables que vous puissiez rencontrer, et sa cécité ne l'empêche pas de vous donner de l'amour, explique Kaitlyn Ewing au Charlotte Observer. Il est toujours ravi d’être entouré de gens et de rencontrer de nouveaux amis. »