Terrifié par les humains à cause des mauvais traitements qu'il a subis, ce Malinois réapprend à faire confiance

Tina a parcouru un long chemin avant de devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Autrement dit, une chienne heureuse, en pleine forme et qui a compris que les humains qui l’entourent ne lui veulent que du bien. Les policiers qui l’ont réhabilitée ont fait un travail remarquable.

Autrefois craintive et par moments agressive, une chienne a appris à faire confiance et profite de la nouvelle vie qui s’offre à elle, comme le raconte Northampton Chronicle and Echo.

Tina, femelle Berger Belge Malinois de 3 ans, avait été traumatisée par le traitement qu’elle subissait de la part de son ancien propriétaire. Piotr Komedera, 42 ans et habitant Corby dans le Northamptonshire, s’était déjà signalé à plusieurs reprises par sa négligence à son égard. Il avait été sanctionné une première fois après un incident de morsure impliquant sa chienne en 2019. Tina ayant mordu de nouveau par la suite, notamment des policiers, les autorités ont fini par la lui saisir.

A l’arrivée de la chienne au chenil de la police, on a tout de suite compris que son principal problème était son manque de socialisation. D’après des témoignages, Tina était fréquemment laissée seule sur de longues durées. Elle n’avait que très peu d’interactions.

« Le personnel de notre chenil a dû travailler sans relâche pour gagner sa confiance », explique Eva Horn, de la police du Northamptonshire. Le moindre contact avec l’humain lui faisait peur. La moindre tentative d’approche l’amenait à se réfugier dans un coin et à adopter une posture hostile ; elle aboyait et montrait les crocs.

Une chienne « pleine d'entrain et douce »

Malgré tout, les policiers étaient déterminés à la réhabiliter. Ils ont passé d’innombrables heures à travailler avec elle. Ils ont mis en place un programme d’éducation sur-mesure, notamment pour améliorer sa socialisation. La chienne s’est montrée de plus en plus réceptive et a réalisé d’énormes progrès.

Si bien que Tina est aujourd’hui méconnaissable. « Incroyablement intelligente », elle aime passe du temps avec les gens. Elle est sortie de sa bulle pour devenir « une fille pleine d'entrain et douce, qui adore jouer », poursuit Eva Horn.

Récemment, Tina a été transférée au refuge d’une association, qui s’emploie à lui trouver une nouvelle famille aimante.