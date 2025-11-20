Après 2 semaines d’angoisse, un homme de 93 ans retrouve sa chienne perdue grâce à une belle mobilisation

Une Labrador disparue pendant près de 2 semaines a finalement retrouvé son propriétaire âgé, grâce à la persévérance d’une association de sauvetage et à un peu de chance.

Dog Days Search & Rescue est une organisation spécialisée “dans la recherche tactique et le sauvetage d'animaux perdus ou abandonnés”, peut-on lire sur son compte Instagram. C’est justement sur le réseau social qu’elle a raconté un récent sauvetage réalisé par son équipe et ayant débouché sur des retrouvailles inespérées entre une chienne et son propriétaire sénior.

Norman Feigenbaum, 93 ans, habite le quartier de West Hills à Los Angeles, en Californie (Etats-Unis). Sa chienne, Labrador Retriever répondant au nom de Sunny, est bien plus qu’un animal de compagnie à ses yeux ; il la considère comme sa fille. On imagine donc la détresse qu’ils ont dû ressentir tous les 2 lorsque Sunny s’était volatilisée le 4 octobre 2025.

Ce jour-là, Norman Feigenbaum était sorti de chez lui sans se rendre compte que sa chienne avait tenté de le suivre en escaladant la clôture. En rentrant à la maison par la suite, il avait constaté avec effroi que sa fidèle amie à 4 pattes n’était plus là.

“Pour Norm [...], la perte de sa meilleure amie, une Labrador sable de 7 ans nommée Sunny, a été dévastatrice. Sunny était pour lui une compagne de tous les instants”, indiquait Dog Days Search & Rescue dans sa publication.

Sheryl, une amie du propriétaire de la chienne, avait contacté Dog Days Search & Rescue qui avait immédiatement mobilisé ses bénévoles. Ces derniers avaient commencé les recherches et placardé des affiches un peu partout. Norman Feigenbaum y prenait part, lui aussi, en effectuant des rondes à bord de son petit scooter.

L’espoir renaît

Sunny est introuvable pendant une semaine, jusqu’à ce que Denise, qui habite près du site de l’ancien réservoir Chatsworth, aperçoive la Labrador sur l’un des sentiers. Elle avait reconnu la chienne figurant sur l’un des avis de recherche. Elle a aussitôt contacté Dog Days Search & Rescue qui a envoyé des volontaires sur les lieux.

D’habitude, la réserve était inaccessible, protégée par une clôture et un portail, mais par chance, des agents du Los Angeles Department of Water and Power (le service public municipal de l’eau et de l’électricité de Los Angeles) travaillaient sur place à ce moment-là. Ils leur ont accordé l’accès au site pour un temps limité.

Rechercher une chienne dans cet espace de 526 hectares revenait à tenter de retrouver une aiguille dans une botte de foin. L’équipe n’a, hélas, pas réussi à localiser Sunny et a dû quitter les lieux, non sans avoir installé une caméra. Les bénévoles étaient très inquiets, car de nombreux coyotes vivent sur cette zone.

Contre toute attente, la chienne est passée devant la caméra cette nuit-là. Elle aurait pu sortir de la réserve par l’un des trous creusés par les coyotes sous la clôture, mais elle ne l’a pas fait.

La délivrance pour Sunny, Norman et les bénévoles

Les bénévoles ont essayé d’obtenir l’autorisation d’entrer dans la réserve pendant plusieurs jours, mais en vain. Entretemps, Norman Feigenbaum est venu à plusieurs reprises, se tenant près de la clôture et appelant sa chienne, sans plus de succès.

Les autorités ont fini par accorder l’accès de la réserve à Dog Days Search & Rescue, qui a ainsi pu installer d’autres caméras et surtout des cages-pièges. Le 16 octobre, Sunny s’est enfin laissée enfermer dans l’une de ces dernières. Le soulagement était immense…

Dog Days Search & Rescue / Instagram

Les retrouvailles avec son maître ont eu lieu peu après. La Labrador ne souffrait que de quelques coupures et égratignures. Elle a pu rentrer à la maison pour s’en remettre.