Plus de 180 chiens sauvés du commerce de la viande en Chine prennent un nouveau départ

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire et les restrictions sur les transports d’animaux, une association opérant en Chine et en Amérique du Nord a pu sauver plus de 180 chiens. Des canidés qui étaient destinés à être abattus pour leur viande.

L’équipe de China Rescue Dogs n’est pas du genre à baisser les bras lorsqu’elle se retrouve face à des obstacles a priori insurmontables. Ses bénévoles sont bien déterminés à remplir leur noble mission de sauvetage de chiens et ne manquent pas d’astuce lorsqu’il s’agit de les arracher à leur funeste sort.

Grâce à cette association, 181 chiens ont ainsi échappé aux abattoirs chinois et beaucoup d’entre eux ne seront pas sacrifiés dans près de 3 semaines lors de la tristement célèbre « fête du litchi et de la viande de chien » de Yulin. C’est ce que rapportait People ce mardi 1er juin.

Jill Stewart est la fondatrice et présidente de China Rescue Dogs, qui sauve ces animaux en Chine pour ensuite les emmener par avion en Amérique du Nord, où ils peuvent commencer leur nouvelle vie auprès de leur famille d’adoption.

Une tâche rendue encore plus difficile avec la pandémie de Covid-19 et les restrictions de voyages entre les 2 rives du Pacifique. China Rescue Dogs explique, par ailleurs, que les autorités chinoises interdisent l’exportation et le transport de chiens de la Chine vers les Etats-Unis.

Toutefois, pour contourner cette mesure, l’organisation a récemment décidé d’ouvrir un bureau à Vancouver, au Canada. Depuis, les canidés secourus sur le territoire chinois sont transportés par avion vers la Colombie-Britannique, puis par voie terrestre jusqu’au poste-frontière de Blaine dans l’Etat de Washington.

Une fois les formalités réglées auprès des autorités frontalières et douanières américaines, les chiens sont conduits à Seattle où ils passent la nuit dans des refuges, avant d’embarquer à nouveau à bord d’avions qui les emmènent dans les villes où résident leurs nouvelles familles, aux 4 coins des Etats-Unis.

Un réseau d’associations mobilisé autour de China Rescue Dogs pour le sauvetage des chiens

Des opérations pour lesquelles China Rescue Dogs bénéficie du concours de plusieurs associations et transporteurs aériens, mais qui sont aussi très coûteuses. Il faut, en effet, compter 52 000 dollars (42 000 euros environ) pour le transport de 26 chiens en avion-cargo à air conditionné. C’est pourquoi Jill Stewart et ses camarades lancent régulièrement des collectes de fonds et en appellent à la générosité des donneurs.

Malgré toutes les difficultés rencontrées, China Rescue Dogs poursuivra son œuvre afin de sauver un maximum d’animaux. Sa fondatrice l’assure : « Nous avons pris l'engagement et fait la promesse d’empêcher ces chiens d'aller à Yulin, et nous faisons tout notre possible pour qu'ils puissent vivre le restant de leurs jours dans l’amour et sans la peur ».