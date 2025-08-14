  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. 10 jours après avoir sauvé une femelle Patou de l’errance, un refuge découvre avec émotion la raison de son comportement très étrange (vidéo)

10 jours après avoir sauvé une femelle Patou de l’errance, un refuge découvre avec émotion la raison de son comportement très étrange (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Certains sauvetages s’accompagnent parfois de surprises inattendues… Pour toute l’équipe du zoo-refuge La Tanière, la surprise s’est avérée être de taille ! Après avoir secouru 6 Patous abandonnés dans une décharge, ils ont en effet découvert que l’une des femelles cachait un secret particulièrement imposant.

Illustration : "10 jours après avoir sauvé une femelle Patou de l’errance, un refuge découvre avec émotion la raison de son comportement très étrange (vidéo)"
© La Tanière - Zoo Refuge / Facebook

Situé à Nogent-le-Phaye (28 - Eure-et-Loir), le zoo-refuge La Tanière est un lieu qui accueille et soigne toutes sortes d’animaux issus de sauvetages ou provenant de cirques ou de laboratoires. À ce jour, l’établissement a pu sauver environ 4000 animaux, toutes espèces confondues ! Malgré tout, la pandémie de COVID-19 a bien failli avoir raison du projet et les équipes ont dû faire appel à la générosité des Français pour sauver le refuge de justesse… Depuis, les sauvetages ont heureusement pu reprendre et, il y a plus d’un an, un en particulier a beaucoup touché les équipes.

Illustration de l'article : 10 jours après avoir sauvé une femelle Patou de l’errance, un refuge découvre avec émotion la raison de son comportement très étrange (vidéo)

© La Tanière - Zoo Refuge / Facebook

Un sauvetage plus conséquent que prévu

Appelés pour intervenir sur une décharge où 6 Chiens de montagne des Pyrénées abandonnés avaient été trouvés, les bénévoles ont dû faire usage de “flèches anesthésiantes” pour les endormir et les mettre en sécurité. Mais une fois déposés au refuge, une femelle en particulier a commencé à afficher un comportement pour le moins étrange... Une journaliste de la chaîne BFMTV expliquait alors que ce n’est “qu’au bout de 10 jours, qu’ils ont compris pourquoi”.

Vos frais vétérinaires remboursés !

Le matin du samedi 16 mars 2024, la chienne a donné naissance à 10 chiots ! “C’était la pochette surprise”, affirmait un bénévole présent ce jour-là sur une publication Facebook. Malheureusement, 3 des bébés sont décédés tout de suite après leur naissance et un 4ème a rendu son dernier souffle quelque temps plus tard… Les 6 autres restants ont cependant survécu.

Pour les équipes du refuge, les petits rescapés sont de véritables miraculés. “On imagine que si elle avait fait ses bébés là-bas, dans la décharge, cela aurait été une catastrophe. Il n’y en aurait peut-être pas un seul qui aurait survécu”, expliquait le fondateur Patrick Violas à la chaîne.

Depuis, le refuge a malheureusement annoncé que seuls 3 chiots avaient survécu. Ils ont tous été adoptés par des membres du personnel.

A lire aussi : Elle pensait qu'un coyote errait dans son jardin, mais se rend compte de son erreur et décide d'aider l'animal (vidéo)

Illustration de l'article : 10 jours après avoir sauvé une femelle Patou de l’errance, un refuge découvre avec émotion la raison de son comportement très étrange (vidéo)

© La Tanière - Zoo Refuge / Facebook

sekabet ile ilgili bilgiler ve sekabet giris adresi.
imajbet ile ilgili bilgiler ve imajbet giris adresi.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : "Excité de découvrir son nouveau jardin après n’avoir connu que la vie en appartement, ce toutou laisse exploser sa joie (vidéo)" Emotion

Excité de découvrir son nouveau jardin après n’avoir connu que la vie en appartement, ce toutou laisse exploser sa joie (vidéo)

Vivre en appartement avec un chien est tout à fait possible du moment que ses besoins essentiels de dépenses...

09:45 | Par P. Nemard