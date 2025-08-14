10 jours après avoir sauvé une femelle Patou de l’errance, un refuge découvre avec émotion la raison de son comportement très étrange (vidéo)

Certains sauvetages s’accompagnent parfois de surprises inattendues… Pour toute l’équipe du zoo-refuge La Tanière, la surprise s’est avérée être de taille ! Après avoir secouru 6 Patous abandonnés dans une décharge, ils ont en effet découvert que l’une des femelles cachait un secret particulièrement imposant.

Situé à Nogent-le-Phaye (28 - Eure-et-Loir), le zoo-refuge La Tanière est un lieu qui accueille et soigne toutes sortes d’animaux issus de sauvetages ou provenant de cirques ou de laboratoires. À ce jour, l’établissement a pu sauver environ 4000 animaux, toutes espèces confondues ! Malgré tout, la pandémie de COVID-19 a bien failli avoir raison du projet et les équipes ont dû faire appel à la générosité des Français pour sauver le refuge de justesse… Depuis, les sauvetages ont heureusement pu reprendre et, il y a plus d’un an, un en particulier a beaucoup touché les équipes.

© La Tanière - Zoo Refuge / Facebook

Un sauvetage plus conséquent que prévu

Appelés pour intervenir sur une décharge où 6 Chiens de montagne des Pyrénées abandonnés avaient été trouvés, les bénévoles ont dû faire usage de “flèches anesthésiantes” pour les endormir et les mettre en sécurité. Mais une fois déposés au refuge, une femelle en particulier a commencé à afficher un comportement pour le moins étrange... Une journaliste de la chaîne BFMTV expliquait alors que ce n’est “qu’au bout de 10 jours, qu’ils ont compris pourquoi”.

Le matin du samedi 16 mars 2024, la chienne a donné naissance à 10 chiots ! “C’était la pochette surprise”, affirmait un bénévole présent ce jour-là sur une publication Facebook. Malheureusement, 3 des bébés sont décédés tout de suite après leur naissance et un 4ème a rendu son dernier souffle quelque temps plus tard… Les 6 autres restants ont cependant survécu.

Pour les équipes du refuge, les petits rescapés sont de véritables miraculés. “On imagine que si elle avait fait ses bébés là-bas, dans la décharge, cela aurait été une catastrophe. Il n’y en aurait peut-être pas un seul qui aurait survécu”, expliquait le fondateur Patrick Violas à la chaîne.

Depuis, le refuge a malheureusement annoncé que seuls 3 chiots avaient survécu. Ils ont tous été adoptés par des membres du personnel.

© La Tanière - Zoo Refuge / Facebook